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Выборы президента США ,  
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Трамп назвал Харрис марксисткой

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Выборы президента США
Оба кандидата обменялись оскорблениями: республиканец сказал, что Харрис хорошо обучил «ее отец — профессор экономики-марксист», та в ответ предложила зрителям сходить на митинг Трампа, чтобы послушать вымышленную информацию

Трамп назвал Харрис марксисткой
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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп назвал вице-президента США Камала Харрис марксисткой в ходе их первых президентских дебатов. РБК ведет трансляцию.

«Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец — профессор экономики-марксист, и он хорошо ее учил», — сказал Трамп.

Республиканец добавил, что нынешний президент Джо Байден «все время проводит на пляже».

По сведениям New York Post, за менее чем четыре года работы президентом, Байден провел в отпуске 532 дня, что составляет примерно 40% от всех дней на посту главы государства.

Трамп назвал Харрис марксисткой

«Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа», — сказала в ответ Харрис. Она пригласила зрителей на митинг своего оппонента, пояснив, что там республиканец «рассказывает о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектер», распространяет неверные сведения о раке, а люди покидают митинге из-за усталости и скуки.

«Люди не ходят на ее митинги. Для этого нет причин. А люди, которые ходят, — она привлекает их и платит им за то, чтобы они были там, а затем показывает их в другом свете. Она не может говорить о моих митингах. Люди не уходят с моих митингов», — ответил Трамп.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. По усредненным данным последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,1% против 44,4%.

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Камала Харрис Дональд Трамп Джо Байден
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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20 ноября 1942 года
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