Суд заблокировал предложение Трампа госслужащим уволиться за компенсацию

Суд отсрочил до 10 февраля крайний срок подачи госслужащими заявлений на увольнение в обмен на компенсацию зарплат. Предложение выдвинул Белый дом, стремясь сократить расходы, но профсоюзы выступили против и подали иск в суд

Окружной суд в США отсрочил крайний срок подачи заявлений госслужащими на увольнение в обмен на выплаты заработных плат в течение нескольких месяцев, тем самым заблокировав инициативу администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Крайний срок, в который госслужащим предлагалось подать заявление, истекал в полночь по местному времени. Однако судья Джордж О'Тул из окружного суда в Бостоне отсрочил этот момент как минимум до понедельника 10 февраля, отмечает Reuters.

Решение было принято в рамках рассмотрения иска профсоюзов, которые требовали остановить волну увольнений и запретить инициативу. О'Тул может отсрочить вступление ее в силу вновь или заблокировать «на более постоянной основе» уже 10 февраля, когда пройдут слушания по иску.

Белый дом пообещал как минимум до октября выплачивать заработные платы госслужащим, которые добровольно покинут свои посты. Администрация Трампа надеялась, что решение уволиться на таких условиях примут 5–10% госслужащих, что позволит экономить около $100 млрд ежегодно, писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM). Однако информация о том, как была получена такая оценка, не предоставлялась, отмечало издание.

К вечеру 5 февраля уволиться на таких условиях согласились более 40 тыс. государственных служащих или примерно 2% от общего числа в 2,3 млн по всей стране, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Администрация Трампа предупредила, что те, кто не пойдет на сделку, все равно могут потерять работу в будущем.

Сотрудники федеральных ведомств, которых опросила WSJ, что уволившимся по собственному желанию будут платить зарплату до сентября. Об этом же пишет Reuters: сделка о продлении финансирования работы правительства истекает 14 марта, и нет никаких гарантий, что обещанные компенсации будут выплачиваться после этой даты, отмечает агентство.

Профсоюзы и некоторые представители Демократической партии заявили, что предложение администрации Трампа не заслуживает доверия. Так, руководство Департамента образования США предупредило своих сотрудников, что администрация Трампа может в любой момент прекратить исполнение обязательств, поскольку инициатива предусматривает оговорки, передавал NBC.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США. Помимо сокращения штата госслужащих, республиканец подписал указ об отмене удаленной работы для сотрудников госсектора.