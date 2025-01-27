«На север мы идем!»: как палестинские беженцы возвращаются домой

Предложение действующего президента США отвергли обе страны. Высказались против такого решения и представители ХАМАС. «Палестинский народ в секторе Газа в течение 15 месяцев переживал смерть и разрушения... просто чтобы остаться на своей земле», — сказал член политбюро организации Басем Наим в разговоре с NYT. — Поэтому он не примет никаких предложений или решений, даже если они кажутся благонамеренными и [будут сделаны] под видом восстановления, как это предлагает президент США Трамп».