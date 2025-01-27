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Война Израиля с ХАМАС ,  
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«На север мы идем!»: как палестинские беженцы возвращаются домой

Как перемещенные палестинцы возвращаются в северную часть Газы. Фоторепортаж
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

27 января в рамках сделки по прекращению огня Израиль открыл пропускные пункты, что позволило десяткам тысяч перемещенных палестинцев направиться в северную часть сектора Газа. Как беженцы возвращались домой — в фоторепортаже РБК
Согласно соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС, пропускные пункты должны были открыть еще 26 января, однако процесс затянулся на сутки из-за решения ХАМАС вернуть в минувшую субботу четырех заложниц-военнослужащих&nbsp;вместо трех военных&nbsp;и одной гражданской девушки.
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Согласно соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС, пропускные пункты должны были открыть еще 26 января, однако процесс затянулся на сутки из-за решения ХАМАС вернуть в минувшую субботу четырех заложниц-военнослужащих вместо трех военных и одной гражданской девушки.

Пройти пешком в северные районы Газы можно было с семи&nbsp;утра. Позже начали пускать и владельцев транспортных средств.
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Пройти пешком в северные районы Газы можно было с семи утра. Позже начали пускать и владельцев транспортных средств.

На фото: Хала Шлим возвращается на&nbsp;север сектора Газа, неся свои вещи и кота
Фото: Ramadan Abed / Reuters

На фото: Хала Шлим возвращается на север сектора Газа, неся свои вещи и кота

За первые два часа на территорию Газы вернулись более 200 тыс. человек, передает AFP со ссылкой на местные власти.
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

За первые два часа на территорию Газы вернулись более 200 тыс. человек, передает AFP со ссылкой на местные власти.

На фото: дети, прожившие год без крыши над головой, возвращаются в северные районы Газы, пострадавшие от бомбардировок
Фото: Hatem Khaled / Reuters

На фото: дети, прожившие год без крыши над головой, возвращаются в северные районы Газы, пострадавшие от бомбардировок

27 января стало известно, что Трамп предложил Иордании и Египту принять жителей Газы. Президент&nbsp;уточнил, что речь идет &laquo;о полутора миллионах человек&raquo;. Сейчас сектор Газа в руинах, и, чтобы &laquo;вычистить&raquo; эту территорию, то есть расчистить ее от обломков, президент предлагает временно или на длительный срок&nbsp;переместить палестинцев.
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

27 января стало известно, что Трамп предложил Иордании и Египту принять жителей Газы. Президент уточнил, что речь идет «о полутора миллионах человек». Сейчас сектор Газа в руинах, и, чтобы «вычистить» эту территорию, то есть расчистить ее от обломков, президент предлагает временно или на длительный срок переместить палестинцев.

Предложение действующего президента США отвергли обе страны. Высказались против такого решения и представители ХАМАС. &laquo;Палестинский народ в секторе Газа в течение 15 месяцев переживал смерть и разрушения...&nbsp;просто чтобы остаться на своей земле&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал член политбюро организации Басем Наим в разговоре с NYT.&nbsp;&mdash; Поэтому он не примет никаких предложений или решений, даже если они кажутся благонамеренными и [будут сделаны] под видом восстановления, как это предлагает президент США Трамп&raquo;.
Фото: Ramadan Abed / Reuters

Предложение действующего президента США отвергли обе страны. Высказались против такого решения и представители ХАМАС. «Палестинский народ в секторе Газа в течение 15 месяцев переживал смерть и разрушения... просто чтобы остаться на своей земле», — сказал член политбюро организации Басем Наим в разговоре с NYT. — Поэтому он не примет никаких предложений или решений, даже если они кажутся благонамеренными и [будут сделаны] под видом восстановления, как это предлагает президент США Трамп».

&laquo;Независимо от того, удастся&nbsp;ли прекратить огонь или нет, мы никогда больше не покинем город Газа и северные районы, даже если Израиль пришлет по танку на каждого из нас. Больше никаких переездов&raquo;, &mdash; рассказал о желании остаться на своей земле 50-летний Осама, вернувшийся утром вместе с пятью детьми.
Фото: Hatem Khaled / Reuters

«Независимо от того, удастся ли прекратить огонь или нет, мы никогда больше не покинем город Газа и северные районы, даже если Израиль пришлет по танку на каждого из нас. Больше никаких переездов», — рассказал о желании остаться на своей земле 50-летний Осама, вернувшийся утром вместе с пятью детьми.

Север сектора Газа неоднократно&nbsp;подвергался интенсивной бомбардировке. Сотни тысяч людей покинули зону&nbsp;в начале конфликта и переместились на юг, получив приказ об эвакуации. Вернуться обратно они не могли из-за закрытых пропускных пунктов.
Фото: Ramadan Abed / Reuters

Север сектора Газа неоднократно подвергался интенсивной бомбардировке. Сотни тысяч людей покинули зону в начале конфликта и переместились на юг, получив приказ об эвакуации. Вернуться обратно они не могли из-за закрытых пропускных пунктов.

Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Празднуя возвращение, некоторые люди в толпе раздавали сладости. Группа маленьких мальчиков устроила праздничное скандирование. &laquo;Направо или налево, но лучше всего на север,&nbsp;&mdash; пели они.&nbsp;&mdash; На север мы идем!&raquo;
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Празднуя возвращение, некоторые люди в толпе раздавали сладости. Группа маленьких мальчиков устроила праздничное скандирование. «Направо или налево, но лучше всего на север, — пели они. — На север мы идем!»

В толпе были и поющие дети, и раненые, и пожилые палестинцы в инвалидных колясках или опирающиеся на плечи молодых родственников.
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

В толпе были и поющие дети, и раненые, и пожилые палестинцы в инвалидных колясках или опирающиеся на плечи молодых родственников.

Страх быть изгнанным из Газы глубоко сидит в палестинцах, которые опасаются повторения того, что они называют&nbsp;накбой (&laquo;катастрофой&raquo;), &mdash; массового изгнания в 1948 году&nbsp;во время войны с провозгласившим независимость Израилем. Тогда своих домов лишились 770 тыс. человек.
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Страх быть изгнанным из Газы глубоко сидит в палестинцах, которые опасаются повторения того, что они называют накбой («катастрофой»), — массового изгнания в 1948 году во время войны с провозгласившим независимость Израилем. Тогда своих домов лишились 770 тыс. человек.

На фото: очередь&nbsp;на пропускном пункте
Фото: Hatem Khaled / Reuters

На фото: очередь на пропускном пункте

Из-за бомбардировок и наземной операции ЦАХАЛ около 90% населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Многим пришлось переезжать несколько раз.
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Из-за бомбардировок и наземной операции ЦАХАЛ около 90% населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Многим пришлось переезжать несколько раз.

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Теги
Дарья Широкова, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
мультимедиа сектор Газа Палестина палестино-израильский конфликт палестинцы беженцы Израиль прекращение огня перемирие ХАМАС
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