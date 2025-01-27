«На север мы идем!»: как палестинские беженцы возвращаются домой
27 января в рамках сделки по прекращению огня Израиль открыл пропускные пункты, что позволило десяткам тысяч перемещенных палестинцев направиться в северную часть сектора Газа. Как беженцы возвращались домой — в фоторепортаже РБК
Согласно соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС, пропускные пункты должны были открыть еще 26 января, однако процесс затянулся на сутки из-за решения ХАМАС вернуть в минувшую субботу четырех заложниц-военнослужащих вместо трех военных и одной гражданской девушки.
Пройти пешком в северные районы Газы можно было с семи утра. Позже начали пускать и владельцев транспортных средств.
На фото: Хала Шлим возвращается на север сектора Газа, неся свои вещи и кота
За первые два часа на территорию Газы вернулись более 200 тыс. человек, передает AFP со ссылкой на местные власти.
На фото: дети, прожившие год без крыши над головой, возвращаются в северные районы Газы, пострадавшие от бомбардировок
27 января стало известно, что Трамп предложил Иордании и Египту принять жителей Газы. Президент уточнил, что речь идет «о полутора миллионах человек». Сейчас сектор Газа в руинах, и, чтобы «вычистить» эту территорию, то есть расчистить ее от обломков, президент предлагает временно или на длительный срок переместить палестинцев.
Предложение действующего президента США отвергли обе страны. Высказались против такого решения и представители ХАМАС. «Палестинский народ в секторе Газа в течение 15 месяцев переживал смерть и разрушения... просто чтобы остаться на своей земле», — сказал член политбюро организации Басем Наим в разговоре с NYT. — Поэтому он не примет никаких предложений или решений, даже если они кажутся благонамеренными и [будут сделаны] под видом восстановления, как это предлагает президент США Трамп».
«Независимо от того, удастся ли прекратить огонь или нет, мы никогда больше не покинем город Газа и северные районы, даже если Израиль пришлет по танку на каждого из нас. Больше никаких переездов», — рассказал о желании остаться на своей земле 50-летний Осама, вернувшийся утром вместе с пятью детьми.
Север сектора Газа неоднократно подвергался интенсивной бомбардировке. Сотни тысяч людей покинули зону в начале конфликта и переместились на юг, получив приказ об эвакуации. Вернуться обратно они не могли из-за закрытых пропускных пунктов.
Празднуя возвращение, некоторые люди в толпе раздавали сладости. Группа маленьких мальчиков устроила праздничное скандирование. «Направо или налево, но лучше всего на север, — пели они. — На север мы идем!»
В толпе были и поющие дети, и раненые, и пожилые палестинцы в инвалидных колясках или опирающиеся на плечи молодых родственников.
На фото: очередь на пропускном пункте
Из-за бомбардировок и наземной операции ЦАХАЛ около 90% населения сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Многим пришлось переезжать несколько раз.
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