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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о вывозе раненых бойцов из США с Украины фондом дочери Келлога

WP: фонд дочери спецпосланника Трампа вывозил раненых добровольцев США с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который оказывал гуманитарную помощь Украине, а также вывозил оттуда раненых и убитых добровольцев США, пишет WP. Москва осуждает любую помощь Киеву
Меган Моббс
Меган Моббс (Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС)

Дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс руководит фондом R.T. Weatherman Foundation, который, в частности, вывозил раненых американских добровольцев из зоны боевых действий, пишет The Washington Post (WP).

Моббс критиковала медленное оказание помощи Киеву из-за «слабого руководства предыдущей администрации Джо Байдена» и сбоев в работе Пентагона.

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Фото:Сергей Нужненко / Reuters

Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. После победы на президентских выборах он назначил Келлога своим спецпосланником по этому вопросу. «Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными», — писал о кандидате республиканец в соцсети Truth Social.

Келлогу 80 лет, из которых 36 лет он прослужил в армии и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. После этого работал в частных компаниях, а во время первого президентского срока Трампа был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Летом 2024-го Келлог стал автором одного из планов мирной сделки по Украине. Он предполагал заморозку линии фронта, а также увеличение военной помощи Украине при отказе России от переговоров. Как отмечает WP, союзники Киева были разочарованы пунктом насчет территорий.

R.T. Weatherman Foundation начал свою работу на Украине в марте 2022 года. Согласно данным на сайте фонда, он поставлял гуманитарную помощь, вывозил тела и раненых американских добровольцев, эвакуировал женщин и детей, а также спонсировал поездку Келлога на Украину в январе 2023-го.

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин предлагал в качестве условий для начала переговоров вывести украинские войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признать утраченные территории российскими, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных санкций.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл инициативу Путина ультиматумом. Он выражал уверенность в возможности возвращения утраченных территорий дипломатическим путем после окончания боевых действий. Условием для начала переговоров должны быть гарантии безопасности со стороны НАТО, утверждал президент Украины. Он также называл «сильным козырем» Киева украинскую операцию в Курской области.

Трамп грозил России санкциями в случае ее отказа от переговоров. Однако условия мирной сделки до сих пор не были озвучены. Издание Semafor со ссылкой на три источника писало, что план Келлога до сих пор находится в разработке.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп Кит Келлог добровольцы фонд Военная операция на Украине
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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