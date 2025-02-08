Самым волнующим немцев вопросом перед выборами оказались мигранты

Больше всего немцев волнует миграция: об этом заявила почти треть респондентов. Наиболее компетентной в решении проблемы почти столько же сочли правую «Альтернативу для Германии»

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Проведенный перед выборами в бундестаг опрос YouGov показал, что миграция — наиболее волнующая жителей Германии проблема, пишет Welt.

Опрос проводился с 31 января по 4 февраля, в нем приняли участие 2 503 человека.

О том, что проблема миграции сильнее других влияет на них в контексте голосования на выборах заявили 31% респондентов

Вторым по важности вопросом оказалось экономическое развитие вкупе с инфляцией: о нем упомянули 26% опрошенных. Третье место заняла социальная безопасность (16%), а четвертое — преступность и внутренняя безопасность. (11%).

Проблемы образования и конфликта на Украине волнуют участников опроса меньше всего: об этом сообщили по 4% респондентов.

Наиболее компетентной в решении проблемы мигрантов из представленных в бундестаге партий 29% опрошенных назвали правую «Альтернативу для Германии». Второе место досталось оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) (25%).

В том, что наибольшей компетентностью в этом вопросе обладает правящая Социально-демократическая партия Германии (СДПГ), уверены 10% респондентов, 6% убеждены в компетентности «Зеленых», 3% — «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», столько же — «Левой» партии и 1% — Свободно-демократической партии Германии (1%).

Выборы в бундестаг в Германии состоятся 23 февраля.

Поток нелегальных мигрантов в Германию растет несколько лет подряд. ХДС/ХСС предлагала законопроект, предусматривающий ограничение миграционного притока, однако в конце января бундестаг отклонил его незначительным большинством голосов. Партия предлагала внедрить целевые показатели, а также запретить воссоединение беженцев в семьями на неопределенный срок.

Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц призывал ужесточить миграционные правила и высылать преступников, ищущих убежища, в Афганистан и Сирию. Об этом он заявил после нападения на полицейского и политиков, осуществленных мигрантом в июне в Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

По словам Шольца, интересы безопасности Германии перевешивают интерес преступника в защите, поэтому МВД страны работает над тем, чтобы «обеспечить депортацию преступников и опасных людей в Афганистан». Власти также решили ужесточить уголовное наказание за нападение на полицейских.