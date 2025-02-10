Датские активисты предложили выкупить у США Калифорнию взамен Гренландии

Инициативная группа Denmarkification предложила Дании купить Калифорнию за $1 трлн: организация указала на обилие солнца, технологии, наличие «Диснейленда» и плантаций авокадо. Петицию уже поддержали почти 200 тыс. человек

Лос-Анджелес, Калифорния (Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Датская инициативная группа Denmarkification предложила властям королевства выкупить американский штат Калифорния в ответ на стремление президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Соответствующая петиция опубликована на сайте организации, на данный момент ее поддержали 198,3 тыс. человек.

Авторы петиции указывают на такие преимущества Калифорнии, как «солнечный свет в изобилии», «технологическое превосходство», большие плантации авокадо для любителей тостов с этим фруктом, а также наличие «Диснейленда». Последнему они предлагают присвоить имя писателя Ханса Кристиана Андерсена, а на маскота Микки-Мауса надеть шлем викинга. Самой Калифорнии Дания может дать «колоссальную свободу», написали авторы обращения.

Они выразили уверенность, что президент США «не самый большой поклонник Калифорнии».

«Мы уверены, что он был бы готов расстаться с ней за правильную цену. Что касается воли граждан: <...> когда это его останавливало? Если Трамп хочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию», — считают авторы петиции. Они также объявили о сборе $1 трлн на заявленную цель.

Трамп неоднократно критиковал власти Калифорнии на фоне лесных пожаров: штат существенно пострадал от них этой зимой.

Инициатор кампании Ксавье Дютуа сказал газете Politico, что Калифорния обойдется в $1 трлн и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». По его мнению, вести переговоры о заключении сделки должны руководители компании Lego, потому что «работа с детьми, устраивающими истерики из-за пропавших кубиков, сделала их экспертами в переговорах».

Датские законодатели, в соответствии с Конституцией, могут выносить на общественное обсуждение любые вопросы, волнующие общество, и требовать от министров соответствующих разъяснений. Также они могут выносить петиции на рассмотрение парламента.

Гренландия — бывшая колония Дании, которая остается под ее контролем. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами. Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным. В Гренландии также расположена американская авиабаза Туле.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. В начале января он не стал исключать, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Перед инаугурацией Трамп созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ходе разговора американский президент заявил, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. Источники газеты сообщили, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «очень плохо».

Премьер Дании подчеркивала, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, и отметила «большой интерес» Вашингтона к этой территории. Гренландский премьер Муте Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США. Гренландская партия Siumut, входящая в правящую коалицию, запланировала провести референдум о независимости от Дании после всеобщих выборов, которые состоятся 11 марта.