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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Управляющий Суэцким каналом оценил срок нормализации его работы

Управляющий Суэцким каналом оценил срок нормализации его работы без атак хуситов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Война с хуситами
Из-за атак хуситов, продолжавшихся с ноября 2023-го, число проходящих через Суэцкий канал судов упало вдвое, доходы от канала значительно снизились. На фоне перемирия Израиля и ХАМАС работа канала восстанавливается
Суэцкий канал
Суэцкий канал (Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Работа Суэцкого канала нормализуется к концу марта, полная стабилизация, вероятно, произойдет к середине года, передает Bloomberg со ссылкой на главу управления канала Осаму Рабие.

Это происходит на фоне заключения соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и обещания йеменских хуситов, поддерживающих палестинцев, прекратить обстреливать корабли в Красном море.

Рабие отметил, что сейчас через канал проходит не более 32 кораблей в день, хотя до начала войны между Израилем и палестинской группировкой ежедневно через канал проходили 75 судов. Доходы от работы канала сократились примерно на 60%, убытки только в этом финансовом году (завершится в июне) составят $7 млрд, указал он.

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Фото:Samuel Mohsen / dpa / picture-alliance / ТАСС

Хуситы в ноябре 2023-го объявили, что будут атаковать связанные с Израилем и его союзниками корабли в Красном море, которое через Суэцкий канал соединяется со Средиземным. За почти полтора года были атакованы десятки военных и коммерческих судов. Reuters уточняет, что было совершено около сотни нападений, два корабля были потоплены.

После того, как 19 января вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, хуситы заявили, что будут атаковать только израильские суда, а британские и американские — нет. В начале февраля через канал прошел танкер Chrysalis, на который в 2024-м нападали хуситы, — в этот раз он проследовал через Красное море без происшествий.

На фоне атак перевозки через Суэцкий канал приостановили крупные мировые компании, в частности, датская Maersk и британская BP. Как писал Bloomberg, из-за действий хуситов кораблям пришлось вернуться к перевозкам по путям, которые использовались в XVIII веке (Суэцкий канал открыли для судоходства во второй половине XIX века).

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