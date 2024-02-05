Египет сообщил о рекордном падении доходов от Суэцкого канала

Доходы Египта от Суэцкого канала за январь упали почти в два раза — до $428 млн. Bloomberg отмечает, что рекордное падение доходов Египта может усугубить экономический кризис в стране

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Доходы Египта от Суэцкого канала в январе упали до $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период прошлого года, что связано с нестабильной обстановкой в Красном море, сообщил глава администрации Суэцкого канала (SCA, государственный орган) Усама Раби, передает Bloomberg.

По его словам, количество судов, курсирующих по каналу, сократилось на 36%. «Это первый раз, когда Суэцкий канал вовлечен в подобный кризис. Раньше каждый месяц был лучше предыдущего и каждый год лучше предыдущего», — подчеркнул Раби.

Как отмечает Bloomberg, рекордное падение доходов Египта может усугубить экономический кризис в стране, продолжающийся уже более 10 лет. Суэцкий канал, по данным агентства, является важным источником иностранной валюты для Египта и принес ему около $10,25 млрд только за 2023 год.

Суэцкий канал — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Канал официально открылся для судоходства в ноябре 1869 года, его длина около 160 км. «Всеобщая компания Суэцкого канала» по существу стала англо-французским предприятием, Египет был отстранен и от управления каналом, и от прибылей. Фактическим хозяином канала до 1956 года была Англия, пака президент Египта Гамаль Абдель Насер не национализировал его. Это привело к вторжению британских, французских и израильских войск и началу недельной Суэцкой войны 1956 года. Канал был частично разрушен, его восстановление продолжалось более года. В настоящее время Суэцкий канал является одним из основных источников дохода Египта, наряду с добычей нефти, туризмом и сельским хозяйством

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован. При этом повстанцы заявляли, что российским и китайским кораблям ничего не угрожает.

19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. С января возглавляемая США коалиция продолжает атаковать объекты хуситов в Йемене. Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.