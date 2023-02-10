ФБР пришло с обысками в дом бывшего вице-президента США Пенса

В январе юристы Майкла Пенса обнаружили в его доме секретные бумаги, они были переданы в Национальный архив. Теперь ФБР должно выяснить, не осталось ли у бывшего вице-президента еще каких-либо документов

Майкл Пенс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Сотрудники ФБР США приехали в дом бывшего вице-президента Майкла Пенса в Индианаполисе (штат Индиана), чтобы провести обыск на предмет секретных документов. Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из полицейских, которые блокируют проезд к дому.

По данным источников ABC в правоохранительных органах, спецслужбы прибыли на место к 8:45 (около 16:45 мск).

В январе юристы нашли в доме Пенса секретные документы. Бывший вице-президент вскоре проинформировал об этом Национальный архив, а тот сообщил о происшествии ФБР в соответствии со стандартной процедурой.

CNN узнал, что обнаруженные у Пенса материалы содержали информацию, которая была необходима ему в зарубежных поездках. Источники канала отметили, что на бумагах не было пометок, которыми маркируются документы с особо секретной информацией.

Незадолго до этого секретные бумаги нашли в гараже нынешнего президента США Джо Байдена и в связанном с ним аналитическом центре. Среди документов были доклады американской разведки и материалы брифингов об Украине, Иране, Британии, уточнял CBS. Они относились к периоду работы Байдена вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах.

Летом прошлого года обыски ФБР прошли у экс-президента Дональда Трампа, в администрации которого Пенс работал вице-президентом. У республиканца нашли более 10 тыс. правительственных бумаг, которые подлежали сдаче в Национальный архив, в том числе секретные документы.