CNN узнал содержание секретных документов в доме Майка Пенса

Майкл Пенс (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Секретные документы, обнаруженные на прошлой неделе в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в городе Кармель (штат Индиана), содержали информацию, которая была необходима ему в зарубежных поездках. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источников, документы находились в папках с материалами по поездкам Пенса. На найденных бумагах не было пометок SCI и SAP, которыми маркируются документы с особо секретной информацией.

Документы в доме Пенса нашли 16 января. Их нашли юристы Пенса, которые проверяли соблюдение правил хранения документов. Как только документы были обнаружены, их немедленно поместили в сейф.

Ранее секретные документы нашли в доме и офисе, связанном с действующим президентом Джо Байденом. Они относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования этого дела, им стал бывший главный прокурор штата Мэриленд Роберт Хур.

Скандал привлек всеобщее внимание в том числе из-за того, что против экс-президента США республиканца Дональда Трампа уже велось расследование по таким же обвинениям. При этом документы в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде искали агенты ФБР — это был полноценный обыск.