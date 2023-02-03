ФБР проведет обыск в доме Майка Пенса в Индиане

ФБР планирует провести дополнительные обыски в доме у бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, обыск произойдет в ближайшие дни. Сейчас департамент юстиции США согласовывает с юристами Пенса время проведения обыска. ФБР намерен найти новые секретные документы.

Ранее обыски у Пенса прошли 16 января. Их нашли юристы Пенса, которые проверяли соблюдение правил хранения документов. Как только документы были обнаружены, их немедленно поместили в сейф. Как сообщал CNN, документы содержали информацию, которая была необходима ему в зарубежных поездках. На найденных бумагах не было пометок SCI и SAP, которыми маркируются документы с особо секретной информацией.

Проверки и обыски у официальных лиц США усилились после того, как секретные документы были обнаружены у бывшего президента страны Дональда Трампа и ныне действующего Джо Байдена.

Документы Байдена относились к периоду его работы вице-президентом при администрации Барака Обамы в 2013–2016 годах. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования этого дела, им стал бывший главный прокурор штата Мэриленд Роберт Хур.