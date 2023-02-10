Премьер Молдавии ушла в отставку

Наталья Гаврилица (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила, что уходит в отставку вместе с правительством спустя полтора года работы на этом посту пишет publika.md.

Она подчеркнула, что руководила кабмином в условиях кризиса, ведя политику борьбы с коррупцией и евроинтеграции. Молдавия подверглась «энергетическому шантажу».

«Они думали, что мы уступим, что мы сделаем, как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Я управляла в режиме непрерывного кризиса», — Гаврилица.

Гаврилица с 2013 по 2015 годы была госсекретарем Министерства образования, после чего четыре года возглавляла Глобальный инновационный фонд. Затем она с июня по ноябрь 2019-го была министром финансов Молдавии. Гаврилица возглавила правительство в начале августа 2021 года.

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