В МИДе исключили обсуждение мирного договора с Японией

Токио и Москва не могут начать обсуждение мирного договора, так как японская сторона продолжает придерживаться антироссийского курса. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко в интервью ТАСС

«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно, — сказал дипломат.

Москва не видит «признаков отхода Токио от антироссийского курса» и других попыток Японии исправить сложившуюся ситуацию, пояснил он.

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписывали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Стороны до сих пор не сделали этого из-за неразрешенного территориального спора. Он касается Южных Курильских островов: Кунашира, Шикотана, Итурупа, а также гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они были японскими, но по ее итогам отошли к СССР.

Япония неоднократно требовала вернуть спорные территории. В апреле 2022 года она впервые за 19 лет назвала «северные территории» «незаконно оккупированными». Эта формулировка появилась в обновленной «Синей книге по дипломатии» — дипломатическом справочнике, который публикуется Министерством иностранных дел ежегодно начиная с 1957 года. В Кремле в ответ заявили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России», и что после таких действий Токио «говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно».

Отношения Японии и России резко усугубились после того, как страна поддержала санкции Запада против Москвы и сама наложила ограничения. В ответ российские власти включили Японию в перечень «недружественных государств».

Премьер-министр страны Фумио Кисида в декабре назвал ситуацию в японо-российских отношениях «крайне сложной» и заявил, что пока не видит условий для обсуждения мирного договора. При этом он отмечал, что несмотря на «тяжелые отношения» между странами, японская сторона будет придерживаться политики, «направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора».