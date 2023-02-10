Берлин передаст Словакии системы ПВО для размещения на границе с Украиной

Словакия получит от Германии две системы ПВО Mantis и разместит их на границе с Украиной

Две немецкие системы ПВО Mantis будут размещены на границе с Украиной. Словакия получит их на безвозмездной основе для реализации «общей цели НАТО — укрепления восточной границы»

Германия поставит в Словакию две единицы системы ПВО Mantis, которые будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной, сообщает словацкое министерство обороны.

Как заявил глава ведомства Ярослав Надь, системы будут переданы бесплатно и на постоянной основе для реализации «общей цели НАТО — укрепления и защиты восточной границы, частью которой мы являемся».

Каждая система состоит из восьми станций автоматического вооружения, двух радиолокационных станций и командного пункта. Германия также передаст Словакии радар наблюдения с дальностью действия до 100 км и обучит словацких военных.

ЗРК Mantis — это комплекс малого радиуса действия. Он способен сбивать крылатые ракеты и беспилотники в радиусе 3 км. Ожидается, что поставки серьезно усилят ПВО страны так как в Словакии на вооружении есть только советские образцы: ЗРК «Куб» и ПЗРК «Игла-1». Также был дивизион С-300, но его передали Украине, отмечает издание Focus.ua.

В прошлом году Германия договорилась с Варшавой о размещении на территории Польши зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Это произошло после того, как 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. В этот день Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Российское Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» сообщения в СМИ, что ракета российская. Польский президент Анджей Дуда позже сказал, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, и с этим согласились в Вашингтоне.