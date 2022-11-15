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ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению переданного Украине оружия
Ламбрехт: Германия создаст в Словакии центр по восстановлению переданного Киеву оружия
Германия создаст в Словакии центр по восстановлению оружия, которое было поставлено Украине и требует обслуживания после. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает Handelsblatt.
«Мы создадим в Словакии центр по восстановлению (оружия). Важно, чтобы то, что поставляется, при необходимости могло быть восстановлено после боя», — заявила министр.
Основное внимание, по словам Лабмрехт, будет уделено немецким гаубицам Panzerhaubitze 2000. Дополнительных подробностей она не привела.
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