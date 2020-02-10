Эксперты зафиксировали снижение доверия к НАТО в США

Уровень одобрения НАТО в США снизился на 12% — если в 2018 году об альянсе положительно отзывались 64% респондентов, то в 2019-м — 52%. Падение этого показателя зафиксировали также во Франции и Германии

Уровень одобрения деятельности Организации Североатлантического договора (НАТО) среди некоторых членов альянса снизился в 2019 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом говорится в отчете Исследовательского центра Пью в Вашингтоне.

В США одобрительно о НАТО отозвались 52% опрошенных в 2019 году против 64% в 2018 году. Во Франции уровень положительного отношения к альянсу составил 49%, тогда как в 2017 году он был на уровне 60%. В Германии этот показатель снизился с 67% в 2017 и 63% в 2018 до 57% в 2019 году.

При этом самый низкий рейтинг одобрения эффективности НАТО был зафиксирован исследователями в Турции (21%), а самый высокий — в Польше, на уровне 82%.

В целом, говорится в отчете Исследовательского центра Пью, 53% опрошенных в 16 странах, входящих в НАТО, положительно относятся к альянсу, 27% — отрицательно.

Исследователи также отметили снижение готовности многих стран, которые являются членами НАТО, к коллективной обороне в случае возможной агрессии России. 50% опрошенных в 16 странах — членах НАТО заявили, что их страна не должна защищать союзника по альянсу, если Россия внезапно нападет на него. В противоположность им, 38% считают, что их страна должна вступиться за соседей и отразить возможную атаку России. При этом 60% опрошенных заявили, что США могут взять роль защитника союзников по альянсу на себя в случае российской агрессии.