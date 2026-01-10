Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю
Если бы США не взяли под контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, эту возможность поучили бы Китай и Россия, заявил президент Дональд Трампа на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний. Трансляция встречи доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Я думаю, всем нужно знать, что если бы мы этого не сделали, то это сделали бы Китай или Россия», — отметил Трамп.
По его словам, американская позиция по Венесуэле была доведена до обеих стран, при этом США открыты для сотрудничества в энергетической сфере. Трамп добавил, что он сообщил Китаю и России, что США «очень хорошо ладят» с ними, но не хотят, чтобы они были в Венесуэле.
«Я скажу им одну вещь и сообщу ее вам: она заключается в том, что мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас всю нефть, которую он хочет, там (в Венесуэле. — РБК) или в США. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. Они любят нефть, даже несмотря на то, что сами ее много добывают», — заключил Трамп.
О требовании американских нефтяных компаний от правительства США юридических и финансовых гарантии перед инвестициями в Венесуэлу сообщила ранее Financial Times.
На фоне переговоров США с Каракасом о поставках до 50 млн баррелей венесуэльской нефти, Трамп настаивает на участии американских компаний в энергетическом секторе Венесуэлы и контроле над выручкой от продажи нефти, отмечает издание.
Также Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти по рыночной цене, а средства будут контролироваться им лично.
Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти — около 17% — но добывает менее 1% мирового объема из-за национализации, санкций и проблем с управлением PDVSA.
С начала 1990-х годов ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и другие компании вложили около $17 млрд в добычу тяжелой нефти в поясе Ориноко. В 2006–2007 годах правительство Венесуэлы потребовало передачу контрольного пакета PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima — государственная нефтегазовая компания Венесуэлы), что привело к выходу Exxon и ConocoPhillips из страны и многомиллиардным арбитражным разбирательствам. Chevron осталась в стране как миноритарный партнер PDVSA. Европейские компании также сохранили меньшие доли в совместных предприятиях под контролем государства.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах