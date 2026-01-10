 Перейти к основному контенту
Посол России заявил, что не обсуждал судьбу Мадуро с Ватиканом

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
«У меня никогда не было полномочий обсуждать судьбу легитимного президента суверенного государства», — сказал посол Солтановский. Ранее The Washington Post сообщила, что Ватикан просил США дать Мадуро уехать в Россию
Иван Солтановский
Иван Солтановский (Фото: Посольство России при Святом Престоле)

В ходе контактов представителей посольства России в Ватикане с дипломатической службой Святого Престола обсуждалась тема Венесуэлы, но не судьба президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил агентству ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«У меня никогда не было полномочий обсуждать судьбу легитимного президента суверенного государства», — сказал посол.

Так он прокомментировал статью The Washington Post (WP), сообщившей о попытках государственного секретаря Святого Престола (соответствует премьер-министру) и бывшего панского нунция в Венесуэле Пьетро Паролина убедить посла США в Ватикане Брайана Берча, а через него и власти США не использовать для смещения Мадуро насилие и дать тому возможность уехать в Россию. При этом Паролин, по данным WP, заявил Берчу, что Россия готова предоставить Мадуро убежище.

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами. Часть этого предложения заключалась в том, что [президент Владимир] Путин гарантирует безопасность», — рассказал источник, которого WP назвала знакомым с «предложением России».

WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России
Политика

Российский посол назвал «вполне естественным» то, что Ватикан беспокоит ситуация в такой католической стране, как Венесуэла. Но российское посольство в Ватикане, по словам Солтановского, переговоров о судьбе Мадуро не вело.

«Вполне естественно, что дипслужба Ватикана обсуждала Венесуэлу с американским послом. В ходе моих последних контактов с ватиканским руководством тема Венесуэлы звучала исключительно в контексте осуждения Россией антивенесуэльских акций», — пояснил Солтановский.

Он также напомнил, что папа Лев XIV неоднократно высказывался относительно негативных последствий действий США. «Мы эту позицию разделяем», — добавил посол.

Ранее газета The New York Times писала, что в конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», рассказал собеседник издания.

В качестве других возможных вариантов того, куда мог бы отправиться Мадуро, издание Politico со ссылкой на источники называло Россию, Азербайджан и Кубу. Позднее издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что США предлагали Мадуро искать убежища в Китае или России, но тот намеревался остаться в Западном полушарии, например на Кубе.

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Венесуэла Николас Мадуро Ватикан
