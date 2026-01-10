В Совете Европы пригрозили привлечь Россию к ответу за удар «Орешником»

Удары «Орешником» по украинским объектам в Совете Европы сочли «варварством». Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

Ален Берсе (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Генеральный секретарь Совета Европы (международная организация, объединяющая 46 государств) Ален Берсе назвал удары по Киеву и Львовской области, нанесенные российскими военными 9 января, «варварством, демонстрирующим пренебрежение международным правом».

«Привлечение России к ответственности за ее преступления и выплата ею компенсаций пострадавшим — наш приоритет», — написал Берсе на своей странице в сети X, комментируя слова другого представителя Совета Европы — председателя комитета министров, главы МИД Молдовы Михая Попшоя.

Попшой также осудил российские удары «Орешником» по энергообъектам на Украине, «в результате которых жители Киева, Львова и Кривого Рога остались без электричества и водоснабжения».

В ночь на 9 января, как сообщило ранее Минобороны России, по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник». По информации министерства, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса. Ведомство назвало удар ответом на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

В Брюсселе удар «Орешником» считают предупреждением для Евросоюза и США, заявила 9 января представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.

Россия входила в состав Совета Европы до начала 2022 года. 25 февраля 2022 года — после начала Россией военной операции на Украине — Совет Европы приостановил членство России в парламентской ассамблее и комитете министров. 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации. Днем ранее стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации.