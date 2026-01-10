 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Совете Европы пригрозили привлечь Россию к ответу за удар «Орешником»

Удары «Орешником» по украинским объектам в Совете Европы сочли «варварством». Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре
Ален Берсе
Ален Берсе (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Генеральный секретарь Совета Европы (международная организация, объединяющая 46 государств) Ален Берсе назвал удары по Киеву и Львовской области, нанесенные российскими военными 9 января, «варварством, демонстрирующим пренебрежение международным правом».

«Привлечение России к ответственности за ее преступления и выплата ею компенсаций пострадавшим — наш приоритет», — написал Берсе на своей странице в сети X, комментируя слова другого представителя Совета Европы — председателя комитета министров, главы МИД Молдовы Михая Попшоя.

Попшой также осудил российские удары «Орешником» по энергообъектам на Украине, «в результате которых жители Киева, Львова и Кривого Рога остались без электричества и водоснабжения».

В ночь на 9 января, как сообщило ранее Минобороны России, по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник». По информации министерства, были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса. Ведомство назвало удар ответом на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине
Политика
Дмитрий Медведев

В Брюсселе удар «Орешником» считают предупреждением для Евросоюза и США, заявила 9 января представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин.

На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. О старте выпуска президент объявил в начале ноября 2025-го.

Россия входила в состав Совета Европы до начала 2022 года. 25 февраля 2022 года — после начала Россией военной операции на Украине — Совет Европы приостановил членство России в парламентской ассамблее и комитете министров. 16 марта комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации. Днем ранее стало известно, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Совет Европы «Орешник»
Материалы по теме
Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине
Политика
В Брюсселе удар «Орешником» по Украине сочли предупреждением ЕС и США
Политика
Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России Политика, 17:01
Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге Спорт, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы Спорт, 16:36
«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды Общество, 16:33
Наследник шаха призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов Политика, 16:32
В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества Общество, 16:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:15
В Совете Европы пригрозили привлечь Россию к ответу за удар «Орешником» Политика, 16:03
Российская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира Спорт, 15:53
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты Политика, 15:49
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков Политика, 15:38
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Биатлонистке Халили диагностировали астенический синдром Спорт, 15:27