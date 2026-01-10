Медведев показал возможный ответ на размещение войск из Европы на Украине

«Вот что вы получите», — написал Медведев, обращаясь к «Микрону» и другим европейским лидерам. К своему посту зампред Совбеза России прикрепил видео ракетного удара

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Европейские лидеры хотят переноса войны непосредственно в Европу, написал на своей англоязычной странице в сети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Запись появилась после того, как французская газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта.

«Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, «Микрон» продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну-ну, давайте. Вот что вы получите», — написал Медведев, прикрепив к своему посту видеозапись, снятую — как следует из метки на видео — камерой наблюдения в ночь на 9 января.

Video

В это время, как сообщило ранее Минобороны России, по критически важным объектам на территории Украины был нанесен ракетный удар с использованием комплекса «Орешник».

В Брюсселе ракетный удар России по Украине с применением ракетной системы средней дальности «Орешник» посчитали предупреждением для Евросоюза и США, заявила 9 января представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.