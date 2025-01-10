Кремль заявил о готовности к очередной партии санкций до ухода Байдена
Россия отдает себе отчет в том, что администрация главы США Джо Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того как этого не произошло, вряд ли возможно что-либо комментировать серьезно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новых потенциальных ограничениях США в отношении России.
9 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на текущей неделе президент США Джо Байден объявит о новых санкциях против России.
Ужесточение ограничений происходит в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация пройдет 20 января), отмечает издание. Деталей о том, какие именно санкции будут приняты, пока нет, кроме того, что, возможно, они коснутся китайских компаний, взаимодействие с которыми у России растет.
Москва неоднократно заявляла, что западные санкции — это неэффективный инструмент политики.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов