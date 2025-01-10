Кремль заявил о готовности к очередной партии санкций до ухода Байдена

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Россия отдает себе отчет в том, что администрация главы США Джо Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена. До того как этого не произошло, вряд ли возможно что-либо комментировать серьезно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новых потенциальных ограничениях США в отношении России.

9 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что на текущей неделе президент США Джо Байден объявит о новых санкциях против России.

Ужесточение ограничений происходит в рамках мер по военному укреплению Украины до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация пройдет 20 января), отмечает издание. Деталей о том, какие именно санкции будут приняты, пока нет, кроме того, что, возможно, они коснутся китайских компаний, взаимодействие с которыми у России растет.

Москва неоднократно заявляла, что западные санкции — это неэффективный инструмент политики.