Reuters узнал о последнем санкционном ударе Байдена по танкерам России

Источники агентства Reuters заявили, что ограничения могут коснуться сотен танкеров из так называемого «теневого флота»

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Администрация Джо Байдена планирует до истечения его президентских полномочий ввести санкции против российского танкерного флота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

По их словам, под ограничения должны попасть танкеры, которые перевозят нефть, продаваемую по цене выше $60 за баррель. Речь может идти о сотнях судов, пишет Reuters.

Помимо этого, под санкции могут попасть и физические лица, которые причастны к продаже российской нефти выше установленного Западом ценового порога.

В декабре Евросоюз внес под санкции более 50 судов из третьих стран, которые, как считают в Брюсселе, помогают обходить механизм ограничения цен на нефть, поддерживают российский энергетический сектор или вывозят зерно из территорий, перешедших под контроль России после начала военных действий. В британский санкционный список попали 20 танкеров, которые ходят под флагами Панамы, Габона, Гондураса, Джибути, Вьетнама, Палуа, Антигуа и Барбуды.

Страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель в декабре 2022 года, на нефтепродукты потолок цен составил $100 за баррель. В ответ на это президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».