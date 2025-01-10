Росавиация увидела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полетам

Недружественные страны руками регулятора ЕС пытаются нанести репутационный и экономический ущерб России и ее гражданской авиации, считают в Росавиации. Несколько авиакомпаний сократили полеты в Россию после крушения самолета AZAL

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Рекомендация Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для авиакомпаний из государств ЕС и других стран, которые выполняют рейсы на территорию Евросоюза, воздержаться от полетов в российские города западнее 60 градусов восточной долготы (т.е расположенные в европейской части России) является продолжением политики санкционного давления на российскую гражданскую авиацию, заявили РБК в пресс-службе Росавиации.

В обновленном руководстве от 9 января EASA «для обеспечения максимальной безопасности полетов» в условиях боевых действий на Украине расширил сферу применения рекомендаций, касающихся использования воздушного пространства России. Европейский регулятор рекомендовал воздержаться от полетов в пределах воздушного пространства России западнее 60 градусов восточной долготы на всех эшелонах. Предписание касается как европейских авиакомпаний, так и перевозчиков из третьих стран, сертифицированных для полетов в страны ЕС. Обновленные рекомендации действуют до 31 июля 2025 года и могут быть скорректированы, указано в релизе.

В российском ведомстве также назвали позицию EASA попыткой сократить количество рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов. Таким образом, полагают в Росавиации, европейский регулятор «просто пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно».

В ведомстве считают, что недружественные страны (в составленный российским правительством перечень таких государств входят все члены ЕС) «руками EASA» пытаются нанести репутационный и экономический ущерб России и ее гражданской авиации.

Как заявили в Росавиации, российская гражданская авиация «безопасна и находится в общемировом тренде», а система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы «находится на необходимом уровне».

«Маршруты полетов в европейской части Российской Федерации разработаны с учетом всех возможных рисков для воздушных судов. В случае поступления информации о введении ограничений в определенном районе полетной информации и/или аэропорту Российской Федерации, органы управления воздушным движением незамедлительно принимают меры по информированию пользователей воздушного пространства, а также изменению маршрутов полетов», — подчеркнули в Росавиации.

25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился неподалеку от Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ответственность за гибель пассажиров и членов экипажа лежит на «представителях Российской Федерации». Российский президент Владимир Путин извинился перед Алиевым в связи с тем, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Борт, следовавший по маршруту Баку — Грозный, пытался приземлиться в Чечне, когда регион атаковали украинские беспилотники, работали системы ПВО, отмечала пресс-служба Кремля.

После авиакатастрофы авиакомпании из Казахстана, Израиля, ОАЭ, Азербайджана и Туркменистана приостановили часть полетов по российским маршрутам.