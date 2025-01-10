Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США

Дания в одиночку не может защитить Гренландию, ее силы гораздо слабее, чем у США. На острове уже находятся американские военные, у Копенгагена есть соглашение о его обороне

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Если избранный американский президент Дональд Трамп решит силой взять под контроль США Гренландию, то это будет самая короткая война в мире из-за слабости датских вооруженных сил, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад, пишет Politico.

«Это была бы самая короткая война в мире, в Гренландии нет оборонительного потенциала», — сказал он. Аналитик добавил, что неясно, насколько реальна угроза Трампа.

Politico отмечает, что в случае военного сценария победа США практически несомненна, поскольку они гораздо сильнее. Вашингтон потратил на оборону $948 млрд в прошлом году, его армия насчитывает 1,3 млн человек личного состава. У Копенгагена траты составили $9,9 млрд, число солдат — 17 тыс., кроме того, большая часть тяжелой наземной боевой техники была направлена на Украину.

Издание отмечает, что Дания в такой ситуации может обратиться к международным договорам: во-первых, как член ЕС; во-вторых, как член НАТО (которым являются и США). Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре указала, что возможность военного столкновения двух членов альянса — это «неизведанная территория».

Кроме того, в 1951 году между двумя странами был заключен отдельный договор, касающийся обороны Гренландии, по которому США обязались совместно с Данией защищать остров.

Старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Сёби Кристенсен отметил, что в связи с потенциальными намерениями США возникает вопрос, с кем на острове будут сражаться американцы, если там уже находятся американские военные. Дания не способна защитить остров в одиночку, ее вооруженные силы «занимаются более обыденной военной деятельностью мирного времени», отметил аналитик.

Несмотря на то, что Копенгаген передал много наземной техники Киеву, Сёби Кристенсен указал, что она бы и не помогла датской стороне в защите Гренландии. «Единственный способ действовать там — в воздухе или на море. Наземная война не имеет большого смысла в Гренландии», — сказал эксперт.

Трамп в декабре заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Возможным вариантом может стать покупка острова.

Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила, что не считает возможным использование США военной или экономической мощи, чтобы добиться контроля над Гренландией.