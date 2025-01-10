 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США

Аналитик Politico: захват Гренландии Трампом будет самой короткой войной в мире
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дания в одиночку не может защитить Гренландию, ее силы гораздо слабее, чем у США. На острове уже находятся американские военные, у Копенгагена есть соглашение о его обороне
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Если избранный американский президент Дональд Трамп решит силой взять под контроль США Гренландию, то это будет самая короткая война в мире из-за слабости датских вооруженных сил, заявил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад, пишет Politico.

«Это была бы самая короткая война в мире, в Гренландии нет оборонительного потенциала», — сказал он. Аналитик добавил, что неясно, насколько реальна угроза Трампа.

Politico отмечает, что в случае военного сценария победа США практически несомненна, поскольку они гораздо сильнее. Вашингтон потратил на оборону $948 млрд в прошлом году, его армия насчитывает 1,3 млн человек личного состава. У Копенгагена траты составили $9,9 млрд, число солдат — 17 тыс., кроме того, большая часть тяжелой наземной боевой техники была направлена на Украину.

Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Фото:Mathias Berlin / Shutterstock

Издание отмечает, что Дания в такой ситуации может обратиться к международным договорам: во-первых, как член ЕС; во-вторых, как член НАТО (которым являются и США). Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре указала, что возможность военного столкновения двух членов альянса — это «неизведанная территория».

Кроме того, в 1951 году между двумя странами был заключен отдельный договор, касающийся обороны Гренландии, по которому США обязались совместно с Данией защищать остров.

Старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Сёби Кристенсен отметил, что в связи с потенциальными намерениями США возникает вопрос, с кем на острове будут сражаться американцы, если там уже находятся американские военные. Дания не способна защитить остров в одиночку, ее вооруженные силы «занимаются более обыденной военной деятельностью мирного времени», отметил аналитик.

Несмотря на то, что Копенгаген передал много наземной техники Киеву, Сёби Кристенсен указал, что она бы и не помогла датской стороне в защите Гренландии. «Единственный способ действовать там — в воздухе или на море. Наземная война не имеет большого смысла в Гренландии», — сказал эксперт.

Bloomberg рассказал, зачем Трампу Гренландия
Политика
Виды Гренландии

Трамп в декабре заявлял, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Возможным вариантом может стать покупка острова.

Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ подчеркивал, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». В то же время Эгеде является сторонником независимости острова от Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила, что не считает возможным использование США военной или экономической мощи, чтобы добиться контроля над Гренландией.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Гренландия Дания США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп опубликовал видео жителей Гренландии с просьбой купить их остров
Политика
Посол России в Дании назвал слова Трампа о Гренландии учтенными Москвой
Политика
В Гренландии заявили, что с нетерпением ждут контакта с командой Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Уехавший из Калифорнии климатолог заявил о предчувствии большого пожараОбщество, 15:35
Адвокат Навального в последнем слове вспомнил анекдоты в СССРПолитика, 15:32
В Росреестре пояснили, как снять арест с недвижимостиНедвижимость, 15:30
Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии СШАПолитика, 15:24
Сын Боярского рассказал о плановом обследовании отцаОбщество, 15:22
На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазутаОбщество, 15:19
Впервые со времен Ибрагимовича награду лучшему игроку АПЛ получил шведСпорт, 15:18
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Эксперты оценили рост цен на жилье в крупных городах России в 2024-мНедвижимость, 15:10
Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подросткаОбщество, 15:00
Энергоэффективность: как сэкономить на потеряхОтрасли, 14:52
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:52
Подросток из Курска признался, что готовился к поджогу школыОбщество, 14:47
Российский чемпион мира по рапиду рассказал о побеге от отца из-за побоевСпорт, 14:44