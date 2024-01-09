Письмо патриарху в поддержку Уминского подписали более 2,7 тыс. человек

Протоиерея Уминского запретили в служении в начале января. В открытом письме более 2,7 тыс. подписантов попросили патриарха пересмотреть решение

Протоиерей Алексей Уминский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Более 2,7 тыс. человек, в том числе прихожане московского храма Святой Троицы в Хохлах, обратились к патриарху Кириллу с просьбой пересмотреть решение о запрете в служении протоиерея Алексея Уминского.

Среди подписантов письма:

Нюта Федермессер, учредитель Фонда помощи хосписам «Вера», прихожанка храма Святой Троицы.

Свыше 30 сотрудников и волонтеров фонда «Дом с маяком», включая учредителя фонда Лиду Мониаву и исполнительного директора Марину Власову.

Уминский с 2012 года оказывал помощь «Дому с маяком», в том числе причащал на дому умирающих детей, отпевал умерших и устраивал благотворительные ярмарки по сбору средств. Раз в месяц дети из хосписа вместе с семьями приезжали в храм Святой Троицы.

Уминского запретили в служении в начале января на фоне антивоенных заявлений. В ноябре 2023 года протоиерей дал интервью экс-главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (признан иноагентом), где отметил, что «война не делает никого лучше». «Ни один народ, в этой войне противоборствующий, от войны лучше не становится. Не становится благороднее, не становится умнее, не становится добрее, щедрее — нет, ничего этого не происходит», — сказал тогда священник.

Уминскому 63 года, он родился в 1960 году. Окончил факультет романо-германских языков Педагогического института им. Крупской и затем десять лет работал учителем французского языка в школе. Был рукоположен в 1990 году, служил дьяконом в Клину, настоятелем Успенского собора в Кашире, а затем перевелся в Москву и стал клириком храма святого князя Владимира и директором православной Свято-Владимирской гимназии. С 1994 года был настоятелем храма Святой Троицы в Хохлах в центре Москвы. Вел телепрограммы на канале «Культура», выпустил несколько книг и множество статей, посвященных православной педагогике.

В 2011-м в тексте «Немолчащая Церковь» предложил Церкви заступаться за людей перед государством и задавать неудобные вопросы. В 2017 году записал видеообращение в защиту председателя карельского отделения «Мемориала» (центр внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, ликвидирован судом), историка Юрия Дмитриева, а в 2019-м подписал открытое письмо священников в защиту заключенных по «московскому делу» и приходил в суды поддержать обвиняемых. В 2020 году протоиерей выступал за смягчение приговора фигурантам дела «Нового величия». В 2021 году Уминский призывал власти «проявить христианское милосердие и допустить врача» к оппозиционеру Алексею Навальному, который тогда объявил голодовку.

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В открытом письме говорится, что протоиерей создал «большую, живую и деятельную» общину при храме Святой Троицы.

По их словам, указ о запрете в служении священника — это «большая трагедия для многих верующих, для пациентов детского хосписа, для сотен заключенных и тысяч бездомных людей». «В наше непростое время важно сохранить для людей возможность духовной поддержки любимого и важного для них священника. Мы надеемся, что это решение будет пересмотрено ради душевного равновесия верующих людей», — говорится в обращении к патриарху.

Об отстранении Уминского от служения 5 января сообщили Венедиктов, историк культуры Николай Подосокорский и религиовед Ксения Лученко. По их словам, на его место в храме Святой Троицы был назначен протоиерей Андрей Ткачев, который не раз выступал с критикой Украины и поддержкой действий России. Спустя двое суток Ткачев подтвердил свое назначение.

В интервью Венедиктову в ноябре Уминский, помимо антивоенных заявлений, дал совет православным, которые не желают посещать храм, где «молятся за победу и за поддержку СВО», искать священников, которые «стараются не очень сильно <…> военный дух на литургии укреплять» и «больше молятся о мире, нежели о победе».

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) в выступлении на телеканале «Спас» назвал слова Уминского «одним из метастазов страшной болезни либерализма, которая проникла в нашу Церковь и погубит нашу родину», писал RTVI.