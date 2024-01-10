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В исторический центр столицы Эквадора стянули танки

В исторический центр Кито стянули танки
Глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что террористические группировки являются военной целью

В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки, сообщает Ecuavisa.

Накануне президент страны Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении «внутреннего вооруженного конфликта» после серии нападений. После этого в центр столицы направили танки. Цель военных — «разместить передовые группы в стратегических точках».

Глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью». Нобоа в своем указе объявил 21 группировку террористами и поручил военным нейтрализовать их. Парламент пообещал военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий.

После нападения на студию TC Televisión в Кито и Гуаякиле начали закрываться магазины и торговые центры, был эвакуирован университет Гуаякиля. Ряд госучреждений, в том числе Национальное собрание, Судебный совет, Генеральная прокуратура, перешли на дистанционную работу в качестве превентивной меры.

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Политика
Полиция Эквадора

Накануне группа вооруженных людей ворвалась в телестудию ТС в Гуаякиле во время прямого эфира и захватила заложников. Позднее полиция задержала 13 нападавших, им предъявят обвинение в терроризме.

В ходе беспорядков в городе погибли восемь человек, еще двое, в том числе полицейский, пострадали.

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После бунтов в тюрьмах сбежали главари крупнейших группировок в стране — «Лос Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара по кличке Фито и «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по прозвищу «Капитан Пико». Президент из-за этого объявил также чрезвычайное положение сроком на 60 дней.

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Теги
Елена Чернышова
Эквадор Кито танки беспорядки
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