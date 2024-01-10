Тюремные бунты и танки в столице: беспорядки в Эквадоре. Фоторепортаж

Бунт в тюрьме «Эль-Инка» в эквадорской столице Кито, 8 января

8 января из-под стражи бежал Адольфо Масиас — главарь крупнейшей в стране ОПГ «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Прокуратура предъявила обвинения в пособничестве побегу двум охранникам. Фито отбывал срок за торговлю наркотиками и убийства, сообщается, что его банда имеет связи с одним из колумбийских наркокартелей и с мексиканским преступным синдикатом «Синалоа».

После побега сразу в нескольких местах заключения в стране начались беспорядки. Во время бунтов несколько тюремщиков были взяты в заложники: на 10 января заключенные пяти эквадорских тюрем удерживали 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила Национальная служба исполнения наказаний.