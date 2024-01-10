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Тюремные бунты и танки в столице: беспорядки в Эквадоре. Фоторепортаж

Появились кадры беспорядков в Эквадоре

После серии бунтов в тюрьмах и побега из заключения главаря крупнейшей банды в Эквадоре установили режим чрезвычайной ситуации. Города охватили беспорядки, преступники взрывают на улицах самодельные бомбы и похищают полицейских. 9 января группа вооруженных людей захватила в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле, нападавших задержали. Как развивается ситуация в стране — в фотогалерее РБК
Бунт в тюрьме &laquo;Эль-Инка&raquo; в эквадорской столице Кито, 8 января 8 января из-под стражи бежал Адольфо Масиас&nbsp;&mdash; главарь крупнейшей в стране ОПГ &laquo;Лос-Чонерос&raquo; по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Прокуратура предъявила обвинения в пособничестве побегу двум охранникам. Фито отбывал срок за торговлю наркотиками и убийства, сообщается, что его банда имеет связи с одним из колумбийских наркокартелей и с мексиканским преступным синдикатом &laquo;Синалоа&raquo;. После побега сразу в нескольких местах заключения в стране начались беспорядки. Во время бунтов несколько тюремщиков были взяты в заложники: на 10 января заключенные пяти эквадорских тюрем удерживали 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила Национальная служба исполнения наказаний.
Фото: Daniel Molineros / IMAGO / Global Look Press

Бунт в тюрьме «Эль-Инка» в эквадорской столице Кито, 8 января

8 января из-под стражи бежал Адольфо Масиас — главарь крупнейшей в стране ОПГ «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Прокуратура предъявила обвинения в пособничестве побегу двум охранникам. Фито отбывал срок за торговлю наркотиками и убийства, сообщается, что его банда имеет связи с одним из колумбийских наркокартелей и с мексиканским преступным синдикатом «Синалоа».

После побега сразу в нескольких местах заключения в стране начались беспорядки. Во время бунтов несколько тюремщиков были взяты в заложники: на 10 января заключенные пяти эквадорских тюрем удерживали 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила Национальная служба исполнения наказаний.

Полиция покидает тюрьму&nbsp;&laquo;Эль-Инка&raquo; после подавления беспорядков, 8 января В ответ на серию бунтов в колониях и побег Фито&nbsp;президент Даниэль Нобоа&nbsp;8 января установил&nbsp;в стране&nbsp; режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над местами заключения. Режим предполагает&nbsp;введение комендантского часа с 23:00 до 05:00, также во время ЧП ограничены гражданские свободы: отменена неприкосновенность жилищ, транспорта и тайна переписки с находящимися в заключении.
Фото: Karen Toro / Reuters

Полиция покидает тюрьму «Эль-Инка» после подавления беспорядков, 8 января

В ответ на серию бунтов в колониях и побег Фито президент Даниэль Нобоа 8 января установил в стране  режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над местами заключения. Режим предполагает введение комендантского часа с 23:00 до 05:00, также во время ЧП ограничены гражданские свободы: отменена неприкосновенность жилищ, транспорта и тайна переписки с находящимися в заключении.

Тюрьма &laquo;Тури&raquo; в городе&nbsp;Куэнка, 8 января Власти начали рейды, направленные на поиск оружия в колониях и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. При&nbsp;обследованиях&nbsp;были обнаружены&nbsp;обширные тайники с оружием и электроникой, а также арена&nbsp;для петушиных боев, которые устраивали&nbsp;лидеры банд, сообщила&nbsp;The New York Times. В тюрьме &laquo;Тури&raquo; в Куэнке некоторые заключенные залезли на крышу, чтобы уничтожить камеры наблюдения.&nbsp;Они требовали, чтобы их не переводили в другую колонию, сообщила газета El Universo.
Фото: Xavier Caivinahua / IMAGO / Global Look Press

Тюрьма «Тури» в городе Куэнка, 8 января

Власти начали рейды, направленные на поиск оружия в колониях и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. При обследованиях были обнаружены обширные тайники с оружием и электроникой, а также арена для петушиных боев, которые устраивали лидеры банд, сообщила The New York Times. В тюрьме «Тури» в Куэнке некоторые заключенные залезли на крышу, чтобы уничтожить камеры наблюдения. Они требовали, чтобы их не переводили в другую колонию, сообщила газета El Universo.

Сгоревший автобус после беспорядков в городе Гуаякиль, 9 января На фоне бунтов заключенных в большинстве провинций страны резко активизировались организованные преступные группировки. Полиция&nbsp;сообщила,&nbsp;в частности, об атаках на своих сотрудников и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки.&nbsp;Посольство России в стране рекомендовало воздержаться от поездок в Эквадор.
Фото: Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Сгоревший автобус после беспорядков в городе Гуаякиль, 9 января

На фоне бунтов заключенных в большинстве провинций страны резко активизировались организованные преступные группировки. Полиция сообщила, в частности, об атаках на своих сотрудников и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Посольство России в стране рекомендовало воздержаться от поездок в Эквадор.

Кадры захвата заложников во время эфира телекомпании TC Televisi&oacute;n, 9 января 9 января вооруженные люди в&nbsp;масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisi&oacute;n в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Позднее полиция ворвалась&nbsp;в здание и задержала злоумышленников. Их привлекут&nbsp;к ответственности за терроризм.
Фото: Reuters

Кадры захвата заложников во время эфира телекомпании TC Televisión, 9 января

9 января вооруженные люди в масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Позднее полиция ворвалась в здание и задержала злоумышленников. Их привлекут к ответственности за терроризм.

Полиция задерживает&nbsp;участников нападения на студию TC Televisi&oacute;n в Гуаякиле, 9 января
Фото: IMAGO / Global Look Press

Полиция задерживает участников нападения на студию TC Televisión в Гуаякиле, 9 января

Солдаты на бронетехнике патрулируют исторический центр столицы Кито, 9 января Президент Эквадора Даниэль Нобоа&nbsp;объявил, что страна находится в состоянии &laquo;внутреннего вооруженного конфликта&raquo;. Он сказал, что &laquo;наркотеррористические группировки&raquo; пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры. Президент поручил военным нейтрализовать банды, которые своим указом объявил террористическими организациями.
Фото: Karen Toro / Reuters

Солдаты на бронетехнике патрулируют исторический центр столицы Кито, 9 января

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооруженного конфликта». Он сказал, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры. Президент поручил военным нейтрализовать банды, которые своим указом объявил террористическими организациями.

Последствия подрыва самодельного взрывного устройства на пешеходном мосту в Кито, 9 января
Фото: Karen Toro / Reuters

Последствия подрыва самодельного взрывного устройства на пешеходном мосту в Кито, 9 января

Полиция патрулирует Кито, 9 января Число погибших при&nbsp;беспорядках&nbsp;в Эквадоре выросло до десяти, сообщила полиция. Двое погибших&nbsp;&mdash; полицейские.
Фото: Karen Toro / Reuters

Полиция патрулирует Кито, 9 января

Число погибших при беспорядках в Эквадоре выросло до десяти, сообщила полиция. Двое погибших — полицейские.

Полиция обыскивает граждан для предотвращения терактов в Кито, 9 января Занятия в школах и университетах страны приостановлены до 12 января, образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. Только за 9 января в Гуаякиле вооруженные люди пытались проникнуть в 29 зданий для захвата заложников, сообщило издание Primicias. Пять из этих зданий&nbsp;&mdash; это больницы.
Фото: Rolando Enriquez / IMAGO / Global Look Press

Полиция обыскивает граждан для предотвращения терактов в Кито, 9 января

Занятия в школах и университетах страны приостановлены до 12 января, образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. Только за 9 января в Гуаякиле вооруженные люди пытались проникнуть в 29 зданий для захвата заложников, сообщило издание Primicias. Пять из этих зданий — это больницы.

Военные у здания президентского дворца в Кито, 9 января 10 января главарь второй по размеру банды страны &laquo;Лос-Лобос&raquo; (&laquo;Волки&raquo;) Фабрисио Колон Пико, известный как Капитан Пико, тоже бежал из тюрьмы в городе Риобамба. Осужденные устроили массовый побег во время продолжающихся беспорядков в колониях. &laquo;Лос-Лобос&raquo; специализируется на торговле наркотиками.
Фото: Karen Toro / Reuters

Военные у здания президентского дворца в Кито, 9 января

10 января главарь второй по размеру банды страны «Лос-Лобос» («Волки») Фабрисио Колон Пико, известный как Капитан Пико, тоже бежал из тюрьмы в городе Риобамба. Осужденные устроили массовый побег во время продолжающихся беспорядков в колониях. «Лос-Лобос» специализируется на торговле наркотиками.

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Теги
Дарья Широкова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа Эквадор беспорядки наркобарон тюремный побег Кито
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