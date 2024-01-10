Тюремные бунты и танки в столице: беспорядки в Эквадоре. Фоторепортаж
После серии бунтов в тюрьмах и побега из заключения главаря крупнейшей банды в Эквадоре установили режим чрезвычайной ситуации. Города охватили беспорядки, преступники взрывают на улицах самодельные бомбы и похищают полицейских. 9 января группа вооруженных людей захватила в заложники ведущих телеканала TC Televisión в Гуаякиле, нападавших задержали. Как развивается ситуация в стране — в фотогалерее РБК
Бунт в тюрьме «Эль-Инка» в эквадорской столице Кито, 8 января
8 января из-под стражи бежал Адольфо Масиас — главарь крупнейшей в стране ОПГ «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима. Прокуратура предъявила обвинения в пособничестве побегу двум охранникам. Фито отбывал срок за торговлю наркотиками и убийства, сообщается, что его банда имеет связи с одним из колумбийских наркокартелей и с мексиканским преступным синдикатом «Синалоа».
После побега сразу в нескольких местах заключения в стране начались беспорядки. Во время бунтов несколько тюремщиков были взяты в заложники: на 10 января заключенные пяти эквадорских тюрем удерживали 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, сообщила Национальная служба исполнения наказаний.
Полиция покидает тюрьму «Эль-Инка» после подавления беспорядков, 8 января
В ответ на серию бунтов в колониях и побег Фито президент Даниэль Нобоа 8 января установил в стране режим чрезвычайной ситуации на 60 дней, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над местами заключения. Режим предполагает введение комендантского часа с 23:00 до 05:00, также во время ЧП ограничены гражданские свободы: отменена неприкосновенность жилищ, транспорта и тайна переписки с находящимися в заключении.
Тюрьма «Тури» в городе Куэнка, 8 января
Власти начали рейды, направленные на поиск оружия в колониях и расселение по разным тюрьмам членов преступных группировок. При обследованиях были обнаружены обширные тайники с оружием и электроникой, а также арена для петушиных боев, которые устраивали лидеры банд, сообщила The New York Times. В тюрьме «Тури» в Куэнке некоторые заключенные залезли на крышу, чтобы уничтожить камеры наблюдения. Они требовали, чтобы их не переводили в другую колонию, сообщила газета El Universo.
Сгоревший автобус после беспорядков в городе Гуаякиль, 9 января
На фоне бунтов заключенных в большинстве провинций страны резко активизировались организованные преступные группировки. Полиция сообщила, в частности, об атаках на своих сотрудников и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Посольство России в стране рекомендовало воздержаться от поездок в Эквадор.
Кадры захвата заложников во время эфира телекомпании TC Televisión, 9 января
9 января вооруженные люди в масках ворвались в здание эквадорской телекомпании TC Televisión в городе Гуаякиль и в прямом эфире взяли в заложники телеведущих. Позднее полиция ворвалась в здание и задержала злоумышленников. Их привлекут к ответственности за терроризм.
Полиция задерживает участников нападения на студию TC Televisión в Гуаякиле, 9 января
Солдаты на бронетехнике патрулируют исторический центр столицы Кито, 9 января
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что страна находится в состоянии «внутреннего вооруженного конфликта». Он сказал, что «наркотеррористические группировки» пытаются запугать правительство, и отказался вести переговоры. Президент поручил военным нейтрализовать банды, которые своим указом объявил террористическими организациями.
Последствия подрыва самодельного взрывного устройства на пешеходном мосту в Кито, 9 января
Полиция патрулирует Кито, 9 января
Число погибших при беспорядках в Эквадоре выросло до десяти, сообщила полиция. Двое погибших — полицейские.
Полиция обыскивает граждан для предотвращения терактов в Кито, 9 января
Занятия в школах и университетах страны приостановлены до 12 января, образовательные учреждения перешли на дистанционный формат. Только за 9 января в Гуаякиле вооруженные люди пытались проникнуть в 29 зданий для захвата заложников, сообщило издание Primicias. Пять из этих зданий — это больницы.
Военные у здания президентского дворца в Кито, 9 января
10 января главарь второй по размеру банды страны «Лос-Лобос» («Волки») Фабрисио Колон Пико, известный как Капитан Пико, тоже бежал из тюрьмы в городе Риобамба. Осужденные устроили массовый побег во время продолжающихся беспорядков в колониях. «Лос-Лобос» специализируется на торговле наркотиками.