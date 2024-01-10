Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны
Жителя Новоалтайска арестовали за передачу сведений об объектах Минобороны в регионе украинской террористической организации, он также планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.
«Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.
По данным спецслужбы, свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего на протяжении длительного времени заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации.
Мужчина также собирал сведения о местах дислокации воинских частей на Алтае и отправлял их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения, добавили в ФСБ.
После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях по делам о шпионаже и госизмене. Так, 20 декабря суд в Хабаровском крае приговорил жителя региона к девяти с половиной годам колонии строгого режима за госизмену посредством шпионажа. Следствие пришло к выводу, что осужденный связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет, чтобы передать сведения о военных объектах России в Хабаровском крае.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по соответствующей статье: теперь по ней грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
Глава ФСБ Александр Бортников ранее предупреждал, что украинская сторона усиливает деятельность по вербовке и засылке агентов в Россию. По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, хотя полная информация обо всем пока не обнародована.