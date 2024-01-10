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Жителя Алтая арестовали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны

ФСБ: жителя Алтая арестовали за передачу Киеву данных об объектах Минобороны
ФСБ отчиталась о задержании мужчины, передававшего одной из украинских националистических организаций сведения об объектах Минобороны России на Алтае. Ему предъявлено обвинение в госизмене
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Жителя Новоалтайска арестовали за передачу сведений об объектах Минобороны в регионе украинской террористической организации, он также планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

«Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего на протяжении длительного времени заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации.

Мужчина также собирал сведения о местах дислокации воинских частей на Алтае и отправлял их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения, добавили в ФСБ.

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Фото:Верховный суд Республики Адыгея / VK

После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях по делам о шпионаже и госизмене. Так, 20 декабря суд в Хабаровском крае приговорил жителя региона к девяти с половиной годам колонии строгого режима за госизмену посредством шпионажа. Следствие пришло к выводу, что осужденный связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет, чтобы передать сведения о военных объектах России в Хабаровском крае.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по соответствующей статье: теперь по ней грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Глава ФСБ Александр Бортников ранее предупреждал, что украинская сторона усиливает деятельность по вербовке и засылке агентов в Россию. По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности, хотя полная информация обо всем пока не обнародована.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ФСБ Алтай Военная операция на Украине госизмена
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