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Политика ,  
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Путин анонсировал передачу ВМФ трех стратегических ракетоносцев

Путин сообщил о планах передать ВМФ еще три ракетоносца «Борей-А»

Путин анонсировал передачу ВМФ трех стратегических ракетоносцев
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В ближайшие годы Военно-морскому флоту будут переданы еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флагов на атомных подводных крейсерах в Северодвинске.

Сейчас на вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания, и еще три строятся.

«В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», — объявил Путин.

Кроме того, строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе строительства, отметил президент.

Путин приехал в Архангельскую область
Политика
Владимир Путин

11 декабря российский президент принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске. Это один из пунктов его поездки в Архангельскую область, также Путин посетит Архангельск.

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Атомная подводная лодка «Красноярск» — вторая серийная субмарина, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Впервые подлодка вышла на заводские ходовые испытания в Белое море 26 июня 2022 года.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр Третий» — серийный корабль, который оснащен 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием. Крейсер спустили на воду в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года корабль в рамках испытаний провел запуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

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политик, президент России

7 октября 1952 года

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