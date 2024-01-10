Швеция сообщила о подорожании боеприпасов для ВСУ

Цена на необходимые для Украины боеприпасы поднялась в 5–10 раз по сравнению с весной 2022 года, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции. Ситуацию он объяснил «огромным спросом». Москва осуждает поставки оружия Украине

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Цены на боеприпасы для украинской армии с февраля 2022 года увеличились примерно в 5–10 раз, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.

«Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта», — сказал он.

По словам Клаэссона, ситуация объясняется «огромным спросом» на фоне перевооружения Европы и военных поставок Украине.

С середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих оружейных запасов, в особенности боеприпасов калибра 155-мм. Об этом, в частности, говорили в Британии, Германии и во Франции. Запасы вооружений в западных странах почти достигли «дна бочки», заявил в октябре председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, боеприпасов, которые можно было бы поставить на Украину, почти не осталось на европейских складах.

В том же месяце Welt со ссылкой на конфиденциальные документы сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall поднял цены на 155-мм боеприпасы, в том числе поставляемые на Украину, более чем в 1,5 раза — с €2 тыс. до €3,6 тыс. «У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире», — признавал проблему украинский премьер Денис Шмыгаль. Он и президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просили нарастить поставки оружия.

По данным The Washington Post, если в середине 2023 года Украина производила 7 тыс. артиллерийских выстрелов в день, то к концу года это количество упало до 2 тыс. в день.

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Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент Владимир Путин еще в декабре заявлял, что Украина сама практически ничего уже не производит, а поставки вооружения, которые она получает от других стран, продлятся недолго. «Все привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается», — говорил глава государства.