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WP узнала о секретных документах об Иране и Китае среди изъятых у Трампа Политика, 21:18
Политика ,  
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WP узнала о секретных документах об Иране и Китае среди изъятых у Трампа

WP: некоторые из изъятых у Трампа секретных документов касались Ирана и Китая
Собеседники издания предположили, что раскрытие содержащейся в этих файлах информации позволило бы другим странам понять, как и откуда США получают разведданные
Секретная служба и полиция перед домом Дональда Трампа 8 августа 2022 года в Палм-Бич
Секретная служба и полиция перед домом Дональда Трампа 8 августа 2022 года в Палм-Бич (Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images)

Среди изъятых в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго документов были бумаги с конфиденциальными разведданными об Иране и Китае, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Один из собеседников издания уточнил, что по меньшей мере один документ касается иранской ракетной программы.

По данным источников, в этих документах содержались сведения о методах сбора развединформации, использование которых США хотели бы скрыть от остального мира. Эксперты говорят, что раскрытие этих секретных данных могло бы подвергнуть опасности людей, которые помогают Вашингтону в осуществлении разведки, и спровоцировать реакцию других государств из-за описанных в документах действий американских спецслужб. Многие из наиболее засекреченных бумаг не содержат имен информаторов, но даже без них можно составить представление о том, как и от кого США получают разведданные, отмечают источники WP.

9 августа ФБР обыскало дом Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) по подозрению в нарушении закона о шпионаже. Сотрудники бюро вынесли из имения экс-президента 11 комплектов засекреченных файлов. Сам Трамп заявил, что рассекретил их, прежде чем забрать. «Насколько я понимаю, не нужна даже какая-то процедура. Если ты президент Соединенных Штатов, ты можешь рассекретить документы, просто сказав, что они рассекречены», — сказал он.

Ранее WP сообщала, что один из изъятых документов касался обороны одной из стран мира, в том числе ее ядерного потенциала. По данным газеты, некоторые документы настолько секретные, что о них не знают даже многие из наиболее высокопоставленных представителей служб безопасности.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дональд Трамп ФБР США Иран Китай
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