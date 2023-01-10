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В Италии объяснили техническими проблемами задержку поставки ПВО Киеву

Глава МИД Таяни: Италия должна решить технические проблемы перед отправкой ПВО Киеву
Италия намерена передать Украине систему ПВО, но для этого надо решить некоторые вопросы, пояснил министр иностранных дел Антонио Таяни. По данным La Repubblica, задержка связана с политическими разногласиями
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Италия планирует отправить на Украину систему ПВО, но столкнулась с техническими проблемами, заявил глава МИДа Антонио Таяни, передает Reuters.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что итальянские власти обсуждают предоставление систем противовоздушной обороны Киеву. Украинского лидера поставила об этом в известность премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Газета La Repubblica сообщила, что власти не могут утвердить решение о новых поставках из-за политических разногласий и опасений насчет нехватки таких систем у итальянских вооруженных сил. Правительство обещает передать систему ПВО не позже февраля. По данным газеты, против этого выступают лидер партии «Лига» Маттео Сальвини и сенатор, экс-премьер Сильвио Берлускони.

8 января Таяни в интервью Corriere della Sera сказал, что итальянские власти обсуждают с коллегами из Франции «вопрос усовершенствования с технической точки зрения поставок систем ПВО, основанных на совместных технологиях». И отметил, что шестой пакет военной помощи пока не согласован.

После начала российской спецоперации Италия предоставила Украине пять пакетов военной помощи. В ноябре прошлого года эти поставки были заморожены. 10 ноября министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что новый пакет не готовится, но возможен. В декабре совет министров одобрил продление поставок оружия Украине до 31 декабря 2023 года.

Россия критикует поставки западного оружия Украине. Такие действия не способствуют урегулированию, но не помешают Москве достичь целей спецоперации, заявили в Кремле.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Италия Украина ПВО военная помощь
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