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В Минобороны Италии не исключили новых поставок оружия Украине

Министр обороны Италии Крозетто: новые поставки оружия Киеву не готовятся, но не исключены
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Новые поставки вооружения на Украину со стороны Италии не готовятся, но не исключены. Об этом сказал министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

«Я не исключаю, что в будущем может быть новое положение, что это будет обсуждаться внутри НАТО и ЕС относительно дальнейшей военной помощи Украине, но в последние недели мы говорили об экономической поддержке и средствах на реконструкцию объектов гражданской инфраструктуры. Пока что мы завершили поставки военной техники», — сказал Крозетто.

7 ноября Il Messaggero сообщала о заморозке шестого пакета военной помощи Украине со стороны Италии со ссылкой на источники в правительстве. Возобновление отправки военной техники на Украину может состояться после визита в Рим генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который запланирован в ноябре, отмечало издание. На встрече Столтенберга, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Крозетто, по словам источников газеты, будет решено, что именно необходимо Украине в военном плане.

30 октября Украина получила от Италии РСЗО и самоходные гаубицы, а также другое высокоточное оружие. По данным издания La Repubblica, Украина получила от Италии установки MLRS, гаубицы PzH 2000, БМП М113.

Весной Италия исключала удары по территории России из поставляемого Киеву оружия. По словам экс-министра иностранных дел Луиджи Ди Майо, итальянское вооружение, направляемого на Украину, не может использоваться для поражения целей на территории России.

Теги
Италия Украина военные поставки
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