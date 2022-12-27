Премьер Италии сообщила Зеленскому об обсуждении поставок ПВО

Джорджа Мелони (Фото: Massimo Di Vita / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому об обсуждении итальянскими властями предоставления систем противовоздушной обороны Киеву. Об этом украинский лидер рассказал в своем телеграм-канале.

«Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба. Обсудили формулу мира», — написал он.

В начале ноября Италия прекратила поставки вооружения Украине, однако 1 декабря Corriere della Sera писала, что итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву до конца следующего года. Спустя пять дней министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим до конца года не будет формировать новый пакет военной помощи Украине.

Зеленский в середине ноября в видеообращении на саммите G20 предложил свою «формулу мира», состоящую из десяти условий:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Украинский лидер исключил возвращение к минским договоренностям, так как Россия, по его словам, их сразу же нарушит.

В обращении к лидерам стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) в середине декабря Зеленский говорил, что для достижения мира на Украине потребуются «новая сила», «новая прочность» и «новая дипломатия». Под первым шагом он подразумевает передачу Киеву новых вооружений — «современных танков», «более реактивной артиллерии», «более дальнобойных ракет» и снарядов, под вторым — сохранение «финансовой, энергетической, социальной стабильности», под третьим — созыв глобального саммита о «формуле мира».

Москва осуждает поставки вооружений Киеву западными странами. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт.