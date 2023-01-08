Глава МИД Италии заявил о продолжении переговоров о поставке оружия Киеву

По словам Антонио Таяни, Рим продолжает с Парижем переговоры о поставках Украине систем ПВО совместной разработки

Антонио Таяни (Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Шестой «оборонный пакет», в рамках которого Украина должна получить новую партию оружия от стран Запада, еще не согласован, заявил в интервью газете Corriere della Sera глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни.

«Мы обсуждаем с Францией вопрос усовершенствования с технической точки зрения поставок систем ПВО, основанных на совместных [франко-итальянских] технологиях», — сказал Таяни.

Накануне газета La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал как можно скорее поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T. Отвечая на вопрос о действиях США в этом направлении, Таяни сказал, что переговоры с Вашингтоном идут в постоянном режиме и проходят нормально.

«Мы важный собеседник, но об оружии речь не шла», — заверил глава МИДа.

Он также согласился с предположением журналиста, что скорого конца военных действий пока ждать не приходится.

«К сожалению, это так, хороших новостей не предвидится. Мы должны продолжать работать во имя мира, но все эти признаки не позволяют нам быть оптимистами», — предупредил Таяни.

По данным La Repubblica, на прошлой неделе власти Италии неофициально пообещали Вашингтону отправить дополнительные ЗРК на Украину, однако официально указ еще не утвержден.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в частности Италия, ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. Последнюю партию оружия Рим отправил Киеву в конце июня. Тогда в нее вошли бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59, и предметы снабжения, такие как походные палатки и медицинское оборудование, писала Il Messagero cо ссылкой на источники.

Россия критикует Запад за поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что подобные действия не способствуют урегулированию ситуации, но вместе с тем не повлияют на реализацию поставленных перед российскими военными задач.