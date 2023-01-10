Минобороны Грузии опровергло получение от Украины ЗРК «Бук» даром

Минобороны: Грузия не получала от Украины системы «Бук» бесплатно, они были куплены

Украинский дипломат Андрей Касьянов накануне сообщил об отказе Грузии вернуть «Буки». ЗРК были куплены у Украины за несколько миллионов долларов, а позиция по поставкам оружия Киеву остается неизменной, заявили в Минобороны Грузии

Фото: Boris Vergara / Xinhua / Global Look Press

Грузия купила у Украины ЗРК, которые Киев просит вернуть, а не получила вооружение бесплатно, заявили в грузинском Минобороны.

«Мы бы хотели ответить на неверную информацию, распространяемую экспертами и отдельными изданиями, из которой следует, что Украина передала Грузии зенитные комплексы «Бук» бесплатно, это неправда. Министерство обороны получило системы «Бук» в 2007 году в результате сделки стоимостью в несколько миллионов долларов. Это было секретное соглашение, поэтому у нас нет возможности предоставить больше деталей», — говорится в сообщении ведомства. Еще несколько десятков миллионов долларов было потрачено в 2017 году на покупку противотанковых комплексов Javelin, отметили в Минобороны.

Накануне в «Европейской правде» была опубликована статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова. Он сообщил, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и полученные от США Javelin, но получил отказ.

В свою очередь осужденный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал отказ передать Украине ЗРК «позором». По словам Саакашвили, с помощью тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко Тбилиси купил «Буки» «по самой низкой на тот момент цене».

Грузия объясняет, что не передает Украине оружие, потому что не хочет становиться стороной конфликта. «Грузия твердо продолжает гуманитарную и политическую поддержку Украины исходя из своих возможностей. Наглядное тому подтверждение — тонны гуманитарных грузов, и в частности генераторы, купленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается поставок Украине оружия <...>, правительство Грузии многократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — подчеркнули в военном ведомстве.