Си Цзиньпин заявил, что Китай возобновит трансграничные поездки с Россией

Китай планирует возобновить трансграничные поездки, заявил Си Цзиньпин в разговоре с Путиным. Ранее в МИД России выразили надежду на возобновление масштабных обменов между народами двух стран

Си Цзиньпин (на экране) и Владимир Путин (Фото: Михаил Куравлев / Sputnik / Reuters)

Китай готов возобновить трансграничные поездки с Россией и другими странами, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи, передает Xinhua.

Помимо этого лидер КНР отмечал, что Пекин и Москва должны усилить стратегическую координацию, чтобы принести больше пользы двум народам и привнести больше стабильности в мир. Он заявил, что необходимо развивать сотрудничество в области экономики, торговли, энергетики, финансов и сельского хозяйства.

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать с Россией и всеми прогрессивными странами в мире, которые выступают против гегемонии и силовой политики, чтобы совместно противостоять однополярности, протекционизму и запугиванию, твердо защищать суверенитет, безопасность и свои интересы.

Накануне китайские власти выпустили уведомление об ослаблении ограничительных мер, введенных в период пандемии. Лицам, которые въезжают в Китай, с 8 января не нужно проходить карантин, если тест на коронавирус окажется отрицательным. Сдать тест необходимо за 48 часов до прибытия.

В МИД России положительно оценили решение Китая. Российское генконсульство в Харбине 27 декабря сообщило, что Китай и Россия работают над планом возобновления наземного пассажирского сообщения между странами. По мнению дипломатов, процесс должен быть поэтапным.

Карантин для въезжающих в Китай, введенный в начале пандемии, действовал в стране три года. В ноябре его срок уменьшили до восьми дней, а в конце декабря полностью отменили.

Власти Китая долгое время придерживались политики нулевой терпимости к коронавирусу. В стране сохранялись строгие ограничения и карантин, который мог охватывать целые города. На этом фоне в стране начались протесты.

Осенью и зимой 2022 года в Китае участились вспышки COVID. Агентство Bloomberg 23 декабря сообщило, что с начала месяца коронавирусом заболели 250 млн жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Это является крупнейшим всплеском заражения коронавирусной инфекцией в Китае с начала пандемии.

После этого США, Италия, Великобритания и другие страны ввели обязательный тест на COVID для прибывающих рейсами из материкового Китая.