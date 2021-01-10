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Лукашенко сравнил работу президента с белкой в колесе

«Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь», -сказал белорусский президент. Он отметил, что у главы государства нет начала и конца рабочего дня, но он привык к такому ритму
Фото: Максим Гучек /БелТА / ТАСС
Фото: Максим Гучек /БелТА / ТАСС

Работа президента сравнима с белкой в колесе, которая бежит, пока не упадет. Об этом заявил Александр Лукашенко в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что к такому ритму привыкаешь, поэтому не возникает ощущения усталости и желания уйти. По словам Лукашенко, у президента нет ни начала, ни окончания рабочего дня. При этом глава государства отметил, что с детства привые просыпаться рано.

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Кроме того, белорусский президент заявил, что привык, что его называют батькой. «Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому», — пояснил Лукашенко. В начале августа в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что прозвище ему дал бывший губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко. «Сейчас я безразлично к этому отношусь, с неким юмором, это некий бренд для Беларуси, для Лукашенко», — говорил он.

Белорусский президент в интервью также называл Владимира Путина своим другом, а также рассказал, что не держит зла на украинского лидера Владимира Зеленского на фоне напряженности в отношениях Минска и Киева.

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Кроме того, Лукашенко отмечал, что политические события в Белоруссии, России и за рубежом фактически «загнали намертво в одну команду» его и Путина. В 2017 году он в шутку говорил, что может наступить период, когда ему и российскому лидеру придется «отстреливаться спиной к спине». 

Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после выборов президента, где Лукашенко, по данным ЦИК, победил с результатом более 80% голосов. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Лукашенко считает, что митингами управляют из-за рубежа, а их цель — государственный переворот в республике. Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой, он выразил надежду, что жителям Белоруссии хватит «политической зрелости», чтобы решить внутренние вопросы самостоятельно.

Автор
Михаил Котляр
Александр Лукашенко президент Белоруссия
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