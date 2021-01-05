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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко заявил о единственной возможности для недовольных президентом

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Если жителям Белоруссии не нравится нынешний президент, они могут поменять его только с помощью выборов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками холдинга «Горизонт», передает «БеЛТА».

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сообщил он.

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Фото:Николай Петров / BelTA / AP

Лукашенко отметил, что за молодежью страны ее будущее, однако на выборах ее мнение учитывается наравне со старшим населением. Президенту добавил, что хочет спокойствия для Белоруссии и не является врагом своему народу.

В Белоруссии не стихают протесты, которые начались после президентских выборов в начале августа. По данным ЦИК, их выиграл Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его главная соперница, Светлана Тихановская получила не более 10%.

Белорусская оппозиция назвала выборы сфальсифицированными. Многие европейские страны не признали Лукашенко легитимным президентом, в отличие от России, чей президент Владимир Путин поздравил его с победой одним из первых.

В августе и начале сентября от действий силовиков в Белоруссии пострадали не менее 1406 человек, писала «Медиазона» со ссылкой на внутренние документы Следственного комитета Белоруссии.

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