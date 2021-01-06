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Политика ,  
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Лукашенко назвал Путина своим другом

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Татьяна Зенькович / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом он сказал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент видео опубликован в ее Telegram-канале.

«Да, я его [Путина] считаю своим другом», — заявил Лукашенко.

В другом фрагменте Лукашенко сказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — сказал президент Белоруссии.

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Целиком интервью еще не опубликовано. Выпуск программы «Действующие лица» с участием Лукашенко выйдет в эфир на канале «Россия 1» 10 января.

О дружбе с Путиным Лукашенко говорит не первый раз. Так, например, он рассказывал об отношениях между главами государств в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону в начале августа 2020 года, в преддверии президентских выборов.

«Мы очень хорошие друзья, надеюсь, что мы остаемся... Можем даже матюкнуться друг на друга», — рассказывал тогда Лукашенко.

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