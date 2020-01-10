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США обвинили российский корабль в агрессивном сближении недалеко от Ирана

Фото: U.S. 5th Fleet / AP

Российский военный корабль допустил «агрессивное сближение» по отношению к американскому эскадренному эсминцу USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает пресс-служба 5-ого флота Военно-морских сил США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив, передает CNN.

По данным американских военных, инцидент произошел 9 января во время проведения «рутинных операций». Неназванный российский корабль приблизился к американскому на расстояние около 55 м, утверждают в ВМС США.

«Farragut подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал российский корабль изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания», — говорится в заявлении 5-ого флота.

Сперва российский корабль отказывался изменить курс, однако в итоге отдалился, отметили американские военные.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Алена Прохоренко
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