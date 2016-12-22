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В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда
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В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда
Выборы президента России, 10 янв, 20:01
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В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда
Аренду Гостиного Двора штаб Владимира Путина будет оплачивать ежемесячно. Главной статьей расходов станет освещение кампании действующего президента в СМИ
Владимир Путин во время встречи с волонтерами в своем предвыборном штабе в Гостином Дворе в Москве (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Аренда Гостиного Двора, где находится избирательный штаб Владимира Путина, обойдется в 6 млн руб., заявила уполномоченный по финансовым вопросам штаба Наталья Орлова, передает «Интерфакс». По ее словам, эта сумма будет переведена «в течение трех-четырех платежей», которые будут совершаться ежемесячно.

Основной статьей расходов штаба Путина будут «медийные вопросы», сказала она, то есть расходы на агитацию в СМИ.

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Орлова также подтвердила, что в предвыборный фонд кандидата уже поступило около 400,2 млн руб. (ЦИК сообщала об этом 8 января), добавив, что от юрлиц поступило около 25 платежей. Что касается физических лиц, то среди них «знаковых фамилий нет, к сожалению или к счастью», сказала она.

«Платежи от физических лиц достаточно разнообразны — начиная от 10 руб., кончая 30 тыс., 50 тыс. руб.», — добавила Орлова.

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РБК ранее писал, что наибольшие взносы в фонд Путина сделали «Единая Россия», Краснодарский фонд регионального сотрудничества и три фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Каждый из них внес по 28 млн руб.

Эти фонды являются бывшими региональными фондами поддержки «Единой России». Как рассказывал РБК источник в одной из этих структур, их руководство встретилось в Москве 18 декабря и решило «активно участвовать в кампании по повышению электоральной активности граждан». Часть средств, оставшихся на счетах, фонды решили направить в избирательный фонд Путина, подтвердили два близких к Кремлю источника. Источник в администрации президента объяснил, что фонды используются для минимизации юридических и политических рисков. Похожая схема использовалась на выборах 2008 и 2012 годов.

Поскольку Путин идет на выборы как самовыдвиженец, «Единая Россия» может перевести в фонд его кампании не более 28 млн руб.

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Путин в среду официально открыл свой штаб в Гостином Дворе, его сопредседателями стали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и руководитель Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев. Пресс-секретарем штаба стал автор фильма «Крым. Путь на родину», обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов.

8 января Центризбирком завершил прием документов от самовыдвиженцев, в ЦИК сообщили, что получили заявки от 46 человек.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Владимир Путин , выборы президента 2018
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