Военная операция на Украине⁠,
0

В Генконсульстве России опровергли обвинения в вербовке иракцев в армию

Сюжет
Военная операция на Украине
Информация о вербовке тысяч граждан Ирака — слухи, заявили в Генконсульстве. Лишь несколько иракцев вступили в российскую армию, говорил посол Кутрашев. Они сделали это добровольно, указывали в иракском парламенте
Фото: Генеральное консульство России в городе Эрбиле
Фото: Генеральное консульство России в городе Эрбиле

Генеральное консульство России в Эрбиле (Иракский Курдистан) опровергло обвинения о причастности дипломатов к вербовке граждан Ирака или каких-либо других стран для участия в военной операции на Украине, передает The New Arab.

«Все обвинения в том, что российские дипломатические представительства вербуют тысячи иракцев, — это слухи, призванные нанести ущерб имиджу России в иракском обществе», — сказал изданию представитель консульства.

Он также добавил, что дипломатическая миссия не располагает данными о каких-либо иракцах, который участвуют в боевых действия или погибли в ходе них.

Кенийский офицер раскрыл свою зарплату в российской армии
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

The New Arab сообщало о появлении в сентябре видео в соцсетях с иракцами, как утверждалось, проходящими военную подготовку в России и из зоны боевых действий. Посольство Ирака в Москве после этого посоветовало гражданам быть осторожными по поводу предложений о работе. Кроме того, как сообщает издание, багдадский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за вербовку иракцев для участия в боевых действиях. Издание Shafaq утверждало, что с 2022 года в зоне конфликта оказались более 5000 граждан, которые уехали после предложений о трудоустройстве, в том числе в Европе.

В октябре посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью Shafaq подтвердил несколько случаев, когда иракцы вступали в российскую армию. «Посольство в Багдаде выдало визы родственникам двух граждан Ирака, погибших на войне, — это единственные официально задокументированные случаи, которыми занималась миссия», — говорил он.

При этом дипломат заявлял, что после начала военной операции посольство получило десятки заявок от иракцев, желающих поступить на службу в российскую армию, но они были отклонены из-за отсутствия на тот момент системы, разрешающий набор иностранцев.

По словам Кутрашева, Россия не нуждается в иностранцах в армии, поскольку выстроенная система «предлагает достаточные стимулы для российских добровольцев», включая высокие зарплаты, компенсации и социальные льготы. «Если бы дверь была действительно открыта, тысячи иракцев уехали бы… но Россия полагается на своих граждан», — сказал посол.

Решение некоторых иракцев об участии в боевых действиях на Украине объясняется желание заработать и было принято ими по собственной воле, а не в результате давления с какой-либо стороны, заявлял изданию Baghdad Today депутат парламента Ирака, член комитета по иностранным делам Амер Аль-Файез. Он отмечал, что, те, кто желает вернуться, могут подать официальный запрос в посольство Ирака, где их случай изучат и окажут необходимую помощь.

РБК направил запрос в посольство России в Ираке и в Генконсульство России в Эрбиле.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Виктория Хабарова
Ирак Военная операция на Украине вербовка Генконсульство России

