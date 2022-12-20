Путин включил в рабочую группу по мобилизации автора канала «Рыбарь»
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Группу возглавил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также в списке фигурирует создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.
Согласно указу, группа займется взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов в вопросах мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также группа займется социальной защитой родственников участников специальной военной операции.
Группа должна будет ежемесячно докладывать о своей деятельности президенту.
Частичная мобилизация завершилась 28 октября. О ее завершении доложил министр обороны Сергей Шойгу.