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Путин включил в рабочую группу по мобилизации автора канала «Рыбарь»

Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Группу возглавил зампред Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный. Также в списке фигурирует создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Согласно указу, группа займется взаимодействием обеих палат парламента и государственных органов в вопросах мобилизационной подготовки, мобилизации, воинского учета, материального обеспечения и правовой защиты мобилизованных граждан и участников спецоперации. Также группа займется социальной защитой родственников участников специальной военной операции.

Группа должна будет ежемесячно докладывать о своей деятельности президенту.

Частичная мобилизация завершилась 28 октября. О ее завершении доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Теги
Владимир Путин мобилизация Украина Военная операция на Украине Единая Россия Андрей Турчак
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