Отравление Скрипалей⁠,
0

МИД предупредил об ответе Лондону на санкции против ГРУ

Сюжет
Отравление Скрипалей

Москва не признает санкции Лондона против Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и даст на них ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры. Британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер», — сказала Захарова ТАСС.

В Британии Стерджес признали случайной жертвой покушения на Скрипалей
Политика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

4 декабря МИД Великобритании объявил о санкциях в отношении ГРУ и 11 лиц, «стоящих за спонсируемой российским государством враждебной деятельностью, включая тех, кто работал на ГРУ». В МИД Британии вызвали посла России Андрея Келина.

В этот же день были опубликованы результаты расследования смерти британки Дон Стерджес, которая скончалась спустя несколько месяцев после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из результатов следует, что Стерджес из Эймсбери в 2018 году стала случайной жертвой покушения на Скрипалей в Солсбери. Выброшенный флакон с духами, содержащими «Новичок», нашел и подарил ей бойфренд. Мужчина тоже пострадал, но выжил, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад. Города Солсбери и Эймсбери находятся неподалеку друг от друга. Российское посольство в 2023 году обвинило Лондон в «фабрикации» произошедшего в Солсбери.

Теги
Персоны
Великобритания санкции Мария Захарова Сергей Скрипаль
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
