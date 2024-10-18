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Госдеп пообещал до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США заподозрил проект «Рыбарь» во вмешательстве в выборы и объявил награду до $10 млн за информацию о связанных с ним лицах
Штаб-квартира Госдепа США
Штаб-квартира Госдепа США (Фото: 72westy / Shutterstock)

Госдеп США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил о вознаграждении на сумму до $10 млн за сведения, позволяющие идентифицировать или установить местоположение лиц, которые, по информации ведомства, связаны с проектом «Рыбарь». Об этом сообщается на сайте программы.

В ведомстве заявили, что Rybar — «российская медиаорганизация, ранее финансировавшаяся покойным российским магнатом Евгением Викторовичем Пригожиным, <...> участвует во вмешательстве в выборы в США».

«Рыбарь» управляет пропагандистскими каналами в социальных сетях #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS для продвижения политических интересов российского правительства в Соединенных Штатах. Кроме того, в преддверии президентских выборов в США 2024 года «Рыбарь» создал канал «TEXASvsUSA» в X (ранее — Twitter), чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов, пересекающих границу Техаса», — говорится в заявлении Госдепа.

Как утверждают в Госдепе, «с помощью TEXASvsUSA «Рыбарь» стремился сеять раздор, способствовать социальному разделению, разжигать партийную и расовую рознь, а также поощрять ненависть и насилие в Соединенных Штатах».

В связи с этим Госдеп попросил объявил вознаграждение за сведения о лицах, связанных с проектом, в том числе о его основателе, Михаиле Звинчуке (это генеральный директор ООО «Рыбарь» и создатель одноименного телеграм-канала), а также Валерии Звинчук (ее ведомство называет креативным директором «Рыбаря»).

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Проект «Рыбарь» существует в течение нескольких лет. В него входят одноименный телеграм-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте». На сайте проекта сказано, что он существует на народные пожертвания и занимается «вопросами военной аналитики, информационной войны и визуальной пропаганды».

В марте 2023 года было учреждено ООО «Рыбарь».Его генеральным директором и соучредителем является Михаил Звинчук, а Валерия Звинчук — вторым из трех соучредителей. Основной вид деятельности компании — «деятельность рекламных агентств», также среди таковых заявлены «печатание газет» и «прочие виды полиграфической деятельности».

По сведениям сервиса РБК-Компании, в 2023 году выручка ООО «Рыбарь» составила 18,7 млн руб., а чистая прибыль — 874 тыс. руб.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин распоряжением создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации на Украине. Одним из ее членов стал Михаил Звинчук.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Госдепартамент США награда США выборы президента США
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