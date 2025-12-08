Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером
Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, сообщит в понедельник, 8 декабря, президенту Украину Владимиру Зеленскому о результатах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сам Умеров написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах. Мы работаем максимально интенсивно!» — говорится в сообщении.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили