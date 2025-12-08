Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером

Рустем Умеров (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, сообщит в понедельник, 8 декабря, президенту Украину Владимиру Зеленскому о результатах встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сам Умеров написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах. Мы работаем максимально интенсивно!» — говорится в сообщении.

Материал дополняется