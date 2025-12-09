Bloomberg рассказал о создании Японией «ракетного архипелага» у Тайваня

Токио наращивает военное присутствие на цепи островов Рюкю из-за угрозы нападения Китая на Тайвань. В японской оппозиции это назвали созданием «ракетного архипелага». Жители островов высказывают опасения из-за милитаризации

Остров Йонагуни (Фото: Carl Court / Getty Images)

Япония возводит ракетные батареи, радарные вышки, склады боеприпасов и другие военные объекты вдоль цепи островов Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы для захвата Тайваня, который находится вблизи островов в южной части этого архипелага, пишет Bloomberg.

Так, на острове Йонагуни, «известном в основном своими дикими лошадьми, находящимися под угрозой исчезновения, и местами для дайвинга с акулами-молотами», сейчас возводят новые многоквартирные дома для расселения военнослужащих с военной базы, которую открыли в 2016 году. На данный момент на базе находятся почти 230 военных, в следующем году к ним присоединятся еще около 30 для размещения подразделения радиоэлектронной борьбы, и, как ожидается, затем прибудет еще больше личного состава в рамках планируемого развертывания зенитных ракет.

Остров Йонагуни расположен ближе остальных к Тайваню — около 110 км. Выпущенные Китаем ракеты в сторону Тайваня на фоне визита туда тогдашнего госсекретаря США Нэнси Пелоси летом 2022 года упал в экономической зоне Японии неподалеку от островов Йонагуни и Хатерума.

Эксперт в области радиоэлектронной борьбы, младший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Франц-Стефан Гади отмечает, что подразделение РЭБ на Йонагуни может превратить остров из наблюдательного пункта в «цепочку уничтожения», которая сможет передавать данные для наведения на цель ракетным батареям в случае боевых действий, если Япония поддержит США в обороне Тайваня. Это может сделать Йонагуни «высокоприоритетной целью для скорейшей нейтрализации», добавил он.

Бывший аналитик японского правительства, ныне профессор международных отношений в университете Ниигаты Киоко Хатакеяма считает, что у Японии нет иного выбора, кроме как поддержать США в конфликте. «Если мы отклоним запрос США, это будет означать конец альянса. И Соединенные Штаты могут даже не защитить Японию в случае нападения на нее Китая», — говорит она.

Отношения между Японией и Китаем обострились после заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о возможном военном ответе Токио на китайское вторжение на Тайвань. Она отметила, что это может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. Пекин назвал заявление Такаити вмешательством во внутренние дела Китая и выразил протест Токио. Пекин считает Тайвань своей провинцией, а Тайбэй отвергает модель «одна страна, две системы».

На Окинаве, входящей в архипелаг Рюкю, расположены крупные базы морской пехоты США и другие американские военные базы. Япония также наращивает свое присутствие на острове: в прошлом году там открылась база противокорабельных ракет, которая служит командным центром для аналогичных форпостов на островах Исигаки, Мияко и Амами-Осима.

Крупные военные силы и средства разворачиваются на самом южном из четырех основных островов Японии — Кюсю. Там расположены в том числе истребители F-35 и ракеты дальнего радиуса действия. Также Япония расширяет свою версию Корпуса морской пехоты США, известную как десантная бригада быстрого развертывания.

Милитаризация Японии вызывает дебаты в том числе в японском парламенте. Как пишет Bloomberg, в прошлом месяце в оппозиционной Коммунистической партии Японии заявили, что оборонные планы правительства предусматривают создание «ракетного архипелага». Министр обороны страны Синдзиро Коидзуми отверг это описание, подчеркнув, что Япония размещает свои силы, как это делают другие страны.

Также наращивание военного присутствия вызывает опасения у жителей островов архипелага Рюкю. На Йонагуни представители Минобороны в начале декабря провели «разъяснительную встречу», рассказав, почему на острове необходимо разместить войска, зенитные ракеты и средства радиоэлектронной борьбы.

На Окинаве проходили демонстрации против милитаризации острова. Представители старшего поколения говорили об угрозе повторения битвы на Окинаве, произошедшей в конце Второй мировой войны. Однако молодые японцы поддерживают наращивание военной мощи своей страны. Согласно ноябрьскому опросу Sankei и Fuji News Network, 83,2% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают планы увеличения расходов на оборону, что почти вдвое больше, чем среди опрошенных старше 70 лет, отмечает Bloomberg.

«Япония, Соединенные Штаты и другие западные страны должны продемонстрировать Китаю свою твердую решимость противостоять любым действиям, направленным на изменение статус-кво», — заявил агентству бывший генерал-лейтенант сухопутных сил самообороны Японии Коичи Исобе.