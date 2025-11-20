Президент Тайваня поддержал Японию в споре с КНР и съел гребешков

Лай Чинг‑те (Фото: Reuters)

Президент Тайваня Лай Чинг‑те публично поддержал Японию, съев суши из японских морепродуктов. Этот жест стал ответом на решение Китая полностью остановить импорт морепродуктов из Японии на фоне обострения споров вокруг Тайваня, об этом сообщает Reuters.

Напряженность между Японией и Китаем усилилась после того, как премьер‑министр Японии Санаэ Такаити допустила военный ответ в случае нападения Китая на Тайвань. Лай Чинг‑те в соцсетях показал, как ест суши из кагосимского желтохвоста и хоккайдских гребешков.

Правительство Тайваня не раз сталкивалось с китайскими запретами на экспорт продуктов — в частности, ананасов и рыбы, что Тайбэй считает инструментом давления. Ранее министр иностранных дел Лин Чиа‑лун заявил в парламенте, что экономическое принуждение и военные угрозы со стороны Китая происходят слишком часто, чтобы перечислять их по отдельности. «На этом критическом этапе мы также должны поддержать Японию в эффективной стабилизации ситуации и пресечении издевательств китайских коммунистов», — сказал министр иностранных дел Тайваня.

В октябре представитель Управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь в Пекине заявил, что Китай оставляет за собой право на применение силы для воссоединения острова при необходимости. При этом он подтвердил, что мирное воссоединение в рамках модели «одна страна, две системы» остается основным подходом. Агентство Reuters отметило, что такой жесткий тон в адрес Тайваня звучал редко.