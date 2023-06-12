Наследство Берлускони оценили в €4 млрд

По оценкам Corriere della Sera, наследство Берлускони достигает €4 млрд. Forbes оценивал его состояние в $6,9 млрд (примерно €6,5 млрд). Берлускони владел медиахолдингом Fininvest, несколькими виллами, яхтами, самолетами

Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

Наследство бывшего итальянского премьер-министра и основателя партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, умершего утром 12 июня, оценивается в сумму порядка €4 млрд, сообщает Corriere della Sera.

Среди основных активов Берлускони — 61% акций медиагруппы Fininvest, основанной им в 1978 году. Остальными долями владеют его дети. Согласно последнему отчету за 2021 год, чистый доход компании составил €4,9 млрд. Corriere подсчитало, что Берлускони получал €170 тыс. в день от деятельности группы (рассчитано за последние 2 000 дней).

Президент компании Fininvest — дочь Берлускони Марина. В группу входит ряд других компаний, включая Mediaset, крупнейший итальянский издательский дом Mondadori и др.

У бывшего премьера Италии более десятка вилл по всей стране, квартиры в Риме и Милане и другие объекты недвижимости. Corriere пишет, что на него зарегистрированы 6-летняя Audi A17 и три судна: яхта Magnum 70 1990 года выпуска Sweet Dragon, «Сан-Маурицио» 1977 года и парусник 1965 года «Principessa Vai Via».

Кроме того, Берлускони владел футбольным клубом «Монца», выступающем в серии А. До 2017 года ему принадлежал и футбольный клуб «Милан», однако 99,93% акций «Милана» экс-премьер продал китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux. Сумма сделки оценивалась в €740 млн.

La Repubblica пишет, что в наследство войдут и инвестиции в цифровые компании, такие как Satispay и Soldo. Рыночную стоимость акций в Fininvest газета оценивает в €2,9 млрд. Кроме того, в материале говорится о принадлежащих Берлускони трех самолетах и вертолете.

Forbes в 2023 году оценивал состояние Берлускони в $7 млрд.

Берлускони умер утром 12 июня в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане в возрасте 86 лет. Весной ему диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. После этого политик начал курс химиотерапии.